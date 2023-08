Une opération de recherche est toujours en cours mardi midi pour retrouver deux hommes qui manquent à l'appel depuis lundi soir à Tabusintac, au Nouveau-Brunswick.

Les deux hommes, Aldéric Thibodeau, âgé de 75 ans et Léandre Thibodeau, 82 ans, sont partis à la pêche lundi vers 13 h depuis le quai de Brantville, à côté de Tabusintac. Depuis, plus personne n'a de nouvelles d'eux.

La dernière fois qu'ils ont été vus, Aldéric Thibodeau portait un manteau gris, une casquette de baseball orange et des bottes de pêche en caoutchouc vert et Léandre Thibodeau portait un t-shirt blanc, un pantalon gris et un manteau de pluie jaune.

Leur embarcation renversée a été retrouvée mardi matin vers 8 h 30 près de l'île du Portage. Ils manquent toujours à l'appel.

Publicité

La Garde côtière du Nouveau-Brunswick, le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage et la GRC de Neguac ainsi que les pompiers de Tracadie participent aux recherches pour retrouver les deux hommes. Ces derniers ont été appelés lundi soir vers 21 h 30, explique Scott Myles, le directeur de la Sécurité publique de la ville de Tracadie.

Il y a dix ans, Tabusintac avait déjà été secouée par le naufrage d'un bateau de pêche qui avait fait trois morts.

Plus d'informations à venir