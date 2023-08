Dons de matériel scolaire par des entrepreneurs trifluviens

Deux entrepreneurs de Trois-Rivières ont décidé de donner des fournitures scolaires à des enfants dans le besoin. Ils ont publié une annonce sur les réseaux sociaux dans le but de trouver des gens qui pourraient en bénéficier.

Moins de 12 h après la publication de leur message, ils ont reçu 40 noms d’enfants.

Initialement, Toitures Casault souhaitait aider dix élèves, la propriétaire de deux restaurants Valentine dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, Nancy Lemire, dix autres. De plus, le propriétaire des Toitures Casault, Patrick Casault, voulait en offrir dix autres en son nom personnel.

C’est avec réticence que Patrick Casault a accepté de parler de son initiative sur nos ondes. Il ne souhaitait pas que la lumière soit mise sur lui.

Publicité

C'est sûr qu'on ne pourra pas donner à tout le monde, mais si je peux demander à d'autres entrepreneurs ou restaurateurs qui auraient envie de se joindre à nous, [...] on va pouvoir aider plus de personnes, mais on on avait l'idée [d’aider] 30 enfants, mais on va se rendre à 40 enfants , explique-t-il.

Il raconte que c’est en discutant avec sa conjointe, Nancy Lemire, que l’idée est venue. On s’est dit : "qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les jeunes?" On sait que la rentrée scolaire, c'est pas toujours facile pour les parents , affirme M. Casault.

Le prix des logements, de la nourriture et de beaucoup d’autres items ont augmenté ces derniers mois.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin