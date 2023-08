Un travailleur étranger temporaire du Mexique dénonce les conditions de vie dans le logement fourni par son employeur au Cap-Breton. Le bureau des travailleurs de la Nouvelle-Écosse a lancé une enquête suite à sa plainte.

De l’humidité, de la moisissure sur les murs, les sols, les vêtements, mais aussi des insectes dans la nourriture. Voilà, les images prises par Orlando Rosas, un travailleur mexicain temporaire en Nouvelle-Écosse de son logement au Cap-Breton. Il est venu travailler au Keltic Lodge, l’un des plus vieux centres de golf de la province situé à Ingonish.

Son cousin qui vivait dans ce logement avec lui aurait contracté une pneumonie peu de temps après avoir emménagé. Il a passé plusieurs jours à l’hôpital et a dû prendre des antibiotiques pendant près de six semaines. Il a fini par rentrer chez lui au Mexique, car selon Orlando Rosas, il ne voulait pas retourner vivre dans le lieu qui l’a rendu malade.

Michael Young dit que c'est la première année que le Keltic Lodge embauche des travailleurs étrangers temporaires et il qualifie l'expérience d'un succès. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Orlando Rosas s’est plaint auprès de ses responsables, mais il estime qu’ils n’ont pas pris cela au sérieux. Moi aussi j’étais inquiet, j’avais aussi peur de tomber malade. Mais les responsables n’ont rien fait explique le travailleur mexicain qui décide finalement de déposer une plainte au bureau des travailleurs de la Nouvelle-Écosse.

L’employeur dit avoir réagi immédiatement

Le responsable principal du complexe touristique Michael Young explique qu’il n’a jamais eu connaissance que le cousin de Rosas Orlando était tombé malade à cause de la moisissure, mais il minimise les plaintes du travailleur, en expliquant qu’il a pris des mesures immédiates à chaque fois qu’un problème survenait.

Il confirme que le système de ventilation et de chauffage du bâtiment âgé fonctionnait, mais qu’il n’était sans doute pas assez performant face aux conditions humides et chaudes du mois de juillet.

Et les précipitations historiques du 21 juillet n’ont pas amélioré la situation. Elles ont causé des inondations dans le bâtiment alloué aux saisonniers. Depuis, des fuites d’eau ont été constatées. Nous avons installé des déshumidificateurs industriels, ce qui a amélioré les choses , justifie Michael Young.

Le directeur du site, Michael Young, dit avoir réagi immédiatement après l'inondation du 21 juillet, en faisant venir de gros déshumidificateurs qui fonctionnaient encore plus d'une semaine plus tard. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Les inspecteurs du bureau du travail de la Province sont venus sur place la semaine dernière. Ils n’ont pas encore commenté la situation, mais selon le responsable du complexe de golf, il n’y aurait pas eu de nouvelles plaintes de la part des salariés.

Orlando Rosas fait partie de la vingtaine de travailleurs étrangers venus travailler dans ce complexe de golf de la Nouvelle-Écosse. C’est la première fois que l’entreprise fait appel à de la main-d’œuvre étrangère pour compléter son équipe de 110 salariés.

Des plaintes de travailleurs en augmentation

Les plaintes de travailleurs étrangers temporaires semblent augmenter dans la province. Selon Stacey Gomez, responsable du programme des travailleurs étrangers pour le mouvement No One Is Illegal à Halifax, onze plaintes ont été déposées le mois dernier.

Orlando Rosas dit qu'il lutte contre la moisissure depuis des semaines, avec de la moisissure noire apparaissant sur un pot de détergent dans la buanderie et de la moisissure verte sur ses jeans et autres vêtements. Photo : Gracieuseté de Orlando Rosas

Ces plaintes concernent à la fois des agressions physiques de la part des employeurs, des conditions de travail dangereuses ou encore des frais illégaux imposés aux travailleurs.

Les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire ont le plus recours à cette main-d'œuvre.

Le gouvernement canadien a augmenté la possibilité des employeurs d’embaucher des travailleurs étrangers temporaires, et donc on pourrait voir plus de plaintes , affirme Stacey Gomez.

Le mouvement qui milite pour aider les travailleurs étrangers demande aussi au gouvernement de débarrasser des permis de travail fermés qui lient un travailleur à un seul employeur. Cela permettrait aux travailleurs d’être plus libres.

Orlando Rosas a fini par quitter son travail à l’hôtel. Ce ne sont pas des conditions de vie que je peux accepter , conclut-il.

