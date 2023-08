De plus en plus de livreurs de nourriture se déplacent à vélo à Winnipeg, mais un expert estime que ceci se fait non sans danger.

Alex Polt a choisi de se déplacer à vélo pour faire des livraisons de nourriture à travers Winnipeg.

Originaire d’Ukraine, il est venu s'installer au Canada, il y a 8 mois et fait des livraisons de nourriture pour joindre les deux bouts.

Quand il parcourt les rues de Winnipeg, Alex Polt se munit d’un sac à dos isotherme pour les repas, des lunettes de protection et un casque.

Il indique qu'il existe des avantages et des désavantages à utiliser sa bicyclette comme moyen de transport.

C’est assez facile, mais ça peut parfois être dangereux avec toute la circulation sur les routes , affirme Alex Polt. J'ai entendu des histoires à propos des personnes qui se sont faites voler leurs bicyclettes, mais heureusement, je n'ai pas eu de problème avec le mien.

Des dangers considérables

Selon le professeur adjoint au département d'Études sociales de l’Université du Manitoba, Adam King, les livreurs de nourriture n’ont pas une garantie de travail continu, puisqu’ils sont souvent considérés comme des travailleurs indépendants.

Publicité

Ils sont complètement dépendants sur le nombre de livraisons qu’ils complètent par quart de travail , affirme-t-il.

Adam King ajoute que parfois, les livreurs touchent seulement une fraction du montant payé pour la livraison de nourriture et qu'ils doivent souvent se fier aux pourboires.

La professeure adjointe au département de Santé publique auprès de l’Université Métropolitain de Toronto Anne Harris indique que les risques de travail augmentent pour les livreurs de nourriture quand ils se pressent.

Cela peut engendrer une erreur humaine , indique-t-elle. Il y a une différence s'ils tombent de leur vélo sur une route occupée où les voitures roulent à 60 km/h ou s'ils tombent sur une voie cyclable protégée.

Le propriétaire du restaurant Chosabi, situé sur l’avenue Portage, Jonny Lee, pense que des livraisons à vélo sont bénéfiques pour l’environnement. Il estime cependant que les cyclistes ne devraient pas devoir aller trop loin.

Publicité

Il serait mieux que les cyclistes se déplacent sur un rayon de deux à trois kilomètres , affirme-t-il.

De son côté, le président et directeur général de l'Association des restaurants et des services de restauration, Shaun Jeffrey, affirme qu'il soutient l'utilisation de vélo comme moyen de transport pour livrer la nourriture le plus vite possible aux clients.

Le directeur général de Bike Winnipeg, Mark Cohoe, dit que l'utilisation du vélo est un meilleur choix de déplacement pour la planète, que ce soit du point de vue économique ou environnemental.

J'espère que les restaurants peuvent se faire un profit, que les cyclistes se font un profit et que c’est peut-être moins cher pour les clients aussi , estime-t-il.

Mark Cohoe ajoute que si les gens font du vélo sur les trottoirs, c’est un signe que la ville n’est pas sécuritaire pour les cyclistes.