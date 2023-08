Musique rock : un jeune Réginois poursuit sa passion dans une école réputée

Un adolescent de 17 ans de Regina, Jaxon Hicks, a été choisi parmi 60 000 candidats internationaux pour faire partie de l'une des sept équipes de la tournée musicale de l'école de renom, School of Rock.

Établi à Philadelphie, School of Rock compte plus de 300 emplacements où la musique est enseignée aux jeunes par le biais de cours théoriques et de spectacles.

Le guitariste de 17 ans raconte que sa première tentative de rejoindre l'une des équipes de School of Rock l'année précédente n'a pas abouti.

C'était un grand changement par rapport à ce à quoi j'étais habitué, parce que New York est vraiment génial , se réjouit Jaxon Hicks. J'ai eu l'impression d'avoir fait quelque chose, d'avoir accompli quelque chose. C'est un objectif majeur pour moi.

Après avoir participé à des auditions difficiles, Jaxon Hicks a eu la chance de présenter des spectacles dans l’est des États-Unis. Cela a été possible grâce à des répétitions de 12 heures par jour, pendant trois jours avec son nouveau groupe.

Publicité

La première fois que vous montez sur scène, vous ressentez une forte poussée d'adrénaline , confie le jeune guitariste. À New York, nous avons été soutenus par tant de gens, tant de familles et d'autres musiciens de l'établissement School of Rock .

Jaxon Hicks souligne que son inspiration émane notamment de son grand-père, ainsi que de figures musicales telles qu'Eric Johnson et Jimmy Page.

C'est un immense sentiment [...] Le simple fait de savoir qu'il y a des gens dans le monde qui ont des intérêts similaires aux miens et qui sont super talentueux dans ce qu'ils font , note-t-il.

L’une des propriétaires de School of Rock à Regina Laurie Schultz souligne la persévérance et la détermination du guitariste de 17 ans.

Nous sommes très fiers de Jaxon Hicks. C'est un élève très dévoué. On ne peut pas atteindre ce niveau sans beaucoup d'entraînement et il est toujours très assidu. Il s'absente rarement , déclare Mme Schultz.

Avec les informations de Samanda Brace