Un été chaud et sec laisse les éleveurs et les agriculteurs du sud de l’Alberta sans foin

La sécheresse qui sévit dans de nombreuses régions du sud de l'Alberta empêche la production de foin, ce qui fait grimper la demande et les prix du produit.

Certains éleveurs de la province comptent notamment sur le foin des terres qu'ils cultivent pour nourrir leur bétail pendant l'hiver.

C'est le cas de Rachel Herbert, qui élève des bovins nourris à l'herbe dans la campagne près de Nanton, à une heure au sud de Calgary.

Alors qu'elle espérait récolter environ 600 balles de foin rondes, il n'y a pratiquement rien à récolter. Cela signifie que nous devons chercher un endroit où acheter du foin et c'est une question d'offre et de demande. Lorsqu'il y a plus de demandes et moins d'offres, les prix augmentent , explique-t-elle.

Selon elle, la situation oblige certains éleveurs à payer des coûts plus élevés ou à réduire la taille de leur troupeau.

Demandes d'indemnisation

L'Agriculture Financial Services Corporation (AFSC) note qu'il est trop tôt pour dire combien de demandes d'indemnisation seront présentées pour le foin cette année, tout en ajoutant que la situation s'annonce sombre dans le sud de la province.

Dans de nombreux cas, à moins que la culture ou la récolte de foin ne soit irriguée, il n'y a pas de foin , explique George Kueber, directeur des sinistres à la AFSC .

Il fait remarquer que l'organisation compte environ 1000 clients pour l'assurance du foin. L' AFSC s'est déjà rendu dans 200 fermes, pour la plupart dans le sud de l'Alberta, où de nombreux éleveurs et les agriculteurs laissent les terres pâturées par le bétail ou les abandonnent tout simplement.

Selon le ministère de l'Agriculture de l'Alberta, la première coupe de foin des terres arides est presque terminée, avec les rendements les plus faibles enregistrés à 0,9 tonne par acre dans le sud de la province. Ce rendement est inférieur à la moyenne sur cinq ans, qui est de 1,4 tonne par acre.

Le foin irrigué s'en sort beaucoup mieux avec un rendement moyen estimé à deux tonnes par acre, en dessous de la moyenne quinquennale de 2,2 tonnes par acre.

Aucun plan de donation prévu pour l'instant

Les producteurs de foin des régions du centre et du nord de l'Alberta s'en sortent beaucoup mieux que leurs homologues du sud, qui sont maintenant obligés de payer le coût supplémentaire du transport du foin jusqu'à leur ranch.

Face à l'augmentation du prix du foin au cours des dernières années, la Fédération canadienne de l'agriculture (FCA) a enregistré le prix moyen par tonne de foi à 240 dollars la tonne en Alberta en 2022, soit plus du double de ce qu'elle était en 2017.

La FCA n'envisage pas de répétition de la campagne Hay West qui, il y a deux ans, avait permis d'expédier des dizaines de milliers de balles de foin du centre et de l'est du Canada vers les Prairies.

Avec les informations de Bryan Labby