Le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU) qui compte 1400 employés des magasins d’alcool parmi ses membres a déclenché une grève générale à travers le Manitoba, mardi.

Cette nouvelle mesure arrive après des semaines de négociations entre la Société des alcools et des loteries du Manitoba et le MGEU qui réclame de meilleurs salaires pour leurs membres qui travaillent dans des magasins d'alcool.

La Société des alcools et des loteries du Manitoba a proposé un contrat de quatre ans prévoyant une augmentation de salaire de 2 % par an, mais le président de MGEU, Kyle Ross, estime que ce n'est pas suffisant pour aider les travailleurs à faire face à l'augmentation du coût de la vie.

Depuis le 19 juillet dernier, le syndicat mène une grève sélective et entretemps, la société de la Couronne a graduellement indiqué que des magasins d'alcool allaient fermer leurs portes, à cause d'un manque de personnel et des étagères vides.

Dans un communiqué envoyé lundi, le syndicat a indiqué qu’il était à court de solutions et que la seule option qui lui reste est de déclencher une grève générale à travers toute la province, pour faire face aux tactiques d’intimidations et de lockout