Plus de travail dans les vignobles en raison de la pluie

Les abondantes précipitations de pluie donnent du fil à retordre aux vignerons. Le copropriétaire du Clos de Sainte-Thècle affirme qu’il doit passer beaucoup plus de temps dans ses champs pour contrer les effets négatifs de la pluie.

C'est le juillet le plus pluvieux en 12 ans, estime Éric Blouin. C'est beaucoup plus de travail que d'habitude, c'est du jamais vu.

La vigne est une plante qui attire des maladies fongiques. Le copropriétaire du vignoble de Sainte-Thècle a donc dépensé du temps et de l’argent pour garder les plantes en bonne santé.

La vigne n'aime pas l'humidité donc c'est plus de traitements. On est bio, [alors] on peut juste mettre du cuivre, un peu de souffre; on plus souvent dans le champ, ça compacte le sol, on dépense plus de ressources, d'heures, de diesel , explique-t-il. Il y a aussi plus de mauvaises herbes qui poussent dans les champs.

Malgré les complications, Éric Blouin est tout de même satisfait de la production et de l'achalandage au vignoble. (Photo : 7 août 2023)

Les efforts des propriétaires portent fruit. La production se rapproche de celle de l’été 2021, qui était une bonne année pour le Clos Sainte-Thècle.

De plus, malgré la pluie, les gens sont au rendez-vous. On est chanceux, on a des amoureux des vins du Clos Sainte-Thècle, donc les gens sont là , affirme Éric Blouin. C’est la première année que le vignoble est ouvert au public et que les gens peuvent déguster les vins sur place.

Des dômes sont encore disponibles pour l’hébergement. M. Blouin affirme qu'il y a eu un peu moins de visiteurs dans les dômes que d'habitude. Il croit que c'est en raison de la pluie.

D'après le reportage de Jeffrey Dupont