Une jeune fille de 14 ans, qui est morte tragiquement lors des récentes inondations historiques en Nouvelle-Écosse, est décrite comme quelqu’un qui voyait le bien en tout et avait toujours le sourire aux lèvres.

La nécrologie de Terri-Lynn Keddy, publiée sur le site internet de la maison funéraire Lindsay Windsor, indique qu'elle aimait les couleurs rose et violet, les arcs-en-ciel et son petit ami.

Terri-Lynn peut être trouvée en train de chanter, de danser, d'aider dans la cuisine avec sa belle-mère ou de rire avec ses frères et sœurs , selon le texte à sa mémoire. Le lien qu'ils partageaient ne sera jamais rompu.

Terri-Lynn Keddy était prête à aider n'importe qui, et avait l’intention de commencer à faire du gardiennage. Elle espérait aussi travailler auprès des enfants plus tard.

Terri-Lynn ne voudrait pas que des larmes de chagrin soient versées pour elle, mais que les gens se souviennent et célèbrent la façon dont elle a vécu sa vie au quotidien , est-il écrit. Créez votre propre arc-en-ciel tous les jours!

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : Colton Sisco, 6 ans, Natalie Harnish, 6 ans, Nick Holland, 52 ans, et Terri-Lynn Keddy, 14 ans. Ils sont morts lors des inondations historiques qui ont dévasté la Nouvelle-Écosse en juillet 2023. Photo : Arbor Memorial/Ronald A. Walker Funeral Homes, Facebook/Abraham Zebian

Terri-Lynn Keddy est l'une des quatre personnes portées disparues le 22 juillet après que leurs véhicules aient été submergés par les eaux de crue dans la région de Brooklyn de la municipalité régionale de West Hants.

Quelques jours plus tard, les corps d'un homme, Nicholas Holland, et ceux de deux enfants, Natalie Harnish et Colton Sisco, ont été retrouvés.

Mais il a fallu environ une autre semaine pour que la dépouille de Terri-Lynn Keddy soit localisée le long du rivage d'Advocate Harbour, à environ 75 kilomètres de l'endroit où elle a disparu, de l'autre côté du bassin Minas dans la baie de Fundy.

L’adolescente laisse dans le deuil ses parents, Natasha Keddy, Mark Dill et sa belle-mère Jackie Reid de même que ses grands-parents, une sœur, des demi-frères et bien d’autres membres de sa famille et des amis. La famille a tenu à remercier la communauté pour son soutien continu.

Un immense merci (des quantités infinies d'entre eux) à chaque personne impliquée dans l'aide de toute façon et à tout moment, pour aider les gens pendant cette tempête et pour aider à ramener ces 4 anges à la maison pour leur dernier repos , peut-on lire dans la nécrologie.

Il n'y aura jamais assez de choses à dire pour montrer notre appréciation pour tout ce que vous avez fait et faites tous les jours.

Une célébration de la vie aura lieu samedi à 14 h. à la caserne de Brooklyn.