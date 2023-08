Soixante des trois cents écrans numériques censés annoncer l’heure d’arrivée des prochains autobus de la Commission de transport de Toronto dans les abribus ne fonctionnent pas. Certains sont même brisés depuis des semaines, selon la CTT.

La professeure de génie civil à l’Université de Toronto Shoshanna Saxe estime que même si les écrans défectueux semblent être un problème mineur, ils sont des indices de problèmes plus importants liés à des années de compressions budgétaires qui ont mené à la détérioration des infrastructures.

J'ai remarqué que certains des panneaux ne fonctionnaient pas, ou encore qu’ils annonçaient qu'un autobus arrivait, mais l’heure était inexacte , a-t-elle raconté.

Pendant plus de 10 ans, nous avons sous-financé l'entretien de nos infrastructures. Résultat? Les petites choses fonctionnent un peu moins bien. Et ça s'additionne.

Les réductions d'impôts généralisées sous le maire Rob Ford à Toronto ont mené à la dégradation lente, mais continue des infrastructures municipales, dit-elle. Les panneaux des abris d’autobus de la CTT en sont un petit exemple.

Au pouvoir de 2010 à 2014, Rob Ford a voté à plusieurs reprises en faveur de réductions de services à la CTT et s'est souvent opposé aux hausses d’impôt et de taxes qui auraient pu financer l’expansion du transport en commun.

Dans une déclaration écrite, la CTT a expliqué que les conditions météo ou le vandalisme ont brisé les panneaux indicateurs. Elle assure qu’il n’y a aucune corrélation entre l’état de ces panneaux et des problèmes de financement plus importants .

Ils avaient été installés dans les abris à titre de projet pilote, mais nous n’en installerons pas d’autres puisque l’information est maintenant disponible sur des applications et en textant le numéro des arrêts.

Selon les disponibilités, il faut deux à trois jours à la compagnie pour en réparer un, poursuit la CTT .

Publicité

Selon Steve Munro, un militant pour le transport en commun, le problème des panneaux indicateurs brisés dure depuis un moment.

Il croit que cela fait partie de difficultés plus généralisées de la commission à transmettre de l’information juste et à jour. Si elle veut remonter la pente après la baisse d’achalandage de la pandémie, la CTT doit, à son avis, accroître la fiabilité et la confiance. Ils vendent un service, un moyen de se déplacer , rappelle-t-il.

Les projets de construction ont aussi forcé la commission à changer les trajets de nombreux autobus et tramways, ce qui réduit la fiabilité en général, même si on consulte une application.