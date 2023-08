Le mauvais temps et l'inflation sont les principaux coupables d'un été qui est plutôt difficile jusqu'à maintenant pour de grandes attractions touristiques en Estrie, dont le parc aquatique de Bromont, montagne d'expériences. Les touristes ont également déserté la rue Principale à Magog.

Le Zoo de Granby n'est pas seul à noter une baisse d'achalandage. C'est le cas également au parc aquatique de Bromont, montagne d'expériences.

Si les abonnés sont au rendez-vous, les visiteurs d'un jour boudent l'endroit.

Pour ce qui est de la billetterie, on parle de 15 à 20 % de retard. Évidemment, les gens choisissent la belle journée et il n'y en a pas eue beaucoup. Ils ont mis les sous dans autre chose, comme le cinéma , précise le président de Bromont, montagne d'expériences, Charles Désourdy.

C'est une mauvaise année à oublier.

Par ailleurs, les visiteurs ont moins fréquenté les services de restauration en choisissant plutôt d'apporter leur lunch. Un impact qui s'est fait également sentir sur les revenus.

C'est certain que ça va retarder quelques investissements. On va devoir s'asseoir avec nos banquiers , ajoute l'homme d'affaires.

Bien qu'il reste encore quelques semaines à l'été, le rattrapage sera difficile puisque la rentrée scolaire est à nos portes.

Où sont les touristes?

L'été est tranquille également au centre-ville de Magog.

Une majorité de commerçants remarquent une baisse d'achalandage et, par le fait même, une baisse de revenus.

C'est vraiment plus tranquille que pendant les autres saisons. On a vraiment senti une baisse. Même pendant les semaines de la construction, il y avait moins de gens. Je dirais que c'est surtout à cause de la pluie , a commenté la gérante de la Crèmerie L'Ère de Glace, Sara-Lou Goddard.

L'inflation joue aussi les troubles fêtes.

Les ventes ont baissé à la boutique Beau et fou. La température n'a pas aidé, mais côté vente avec l'inflation qui grimpe tout le temps, les gens ont moins de sous dans leurs poches, donc ils achètent moins que les autres années. C'est plus difficile pour les commerçants , a commenté une employée du commerce, Isabelle Tanguay.

Au bar-restaurant Liquor Store, la gérante Alexane Roy fait le même constat.

C'est un été tranquille. Les années post-pandémie ont vraiment été excellente, les gens s'ennuyaient de sortir, donc on a eu beaucoup d'achalandage. Cette année, c'est sûr que le taux d'inflation doit rattraper un peu la clientèle.

Il y a au moins 25 % moins de clients que les deux derniers été ici.

On compte sur le mois d'août, c'est pas mal toujours notre meilleur mois. On compte sur nos touristes des États-Unis , ajoute Alexane Roy qui tente de demeurer optimiste.

Ouvrir en mode plein écran La pluie et l'inflation ont raison des touristes qui sont moins présents au centre-ville de Magog cet été. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Quant aux visiteurs croisés sur la rue, ils ont admis que le budget vacances est plus serré et que le temps gris donnent envie de partir sous d'autres latitudes.

Avec les informations de Guylaine Charette