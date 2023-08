CBC/Radio-Canada et d'autres organismes dénoncent « l'abus de position dominante » de Meta et réclament une enquête en bonne et due forme du Bureau de la concurrence du Canada à la suite du blocage des nouvelles par le géant du web sur ses réseaux.

La société d'État, Médias d'Info Canada et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) ont faire connaître leur demande par communiqué de presse, mardi matin.

Meta a commencé à bloquer les nouvelles canadiennes sur ses réseaux comme Facebook et Instagram dans la foulée de l'adoption de la loi C-18 par Ottawa.

Cette loi, qui a reçu l'aval de la Chambre des communes et du Sénat plus tôt cet été, vise à forcer les géants du web à indemniser les médias d'information pour le partage de leurs articles et reportages.

Or, Meta refuse de conclure de telles ententes.

Plus de détails suivront.