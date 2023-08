Le départ de la saison de pêche au homard dans la zone 25, située dans le détroit de Northumberland, est reporté en raison du mauvais temps.

Les pêcheurs devaient prendre la mer mercredi, mais selon un représentant de l'Union des pêcheurs des Maritimes, Luc LeBlanc, le mauvais temps et les fortes pluies prévues ce jour-là vont les en empêcher.

Une réunion est prévue mardi matin pour déterminer si le lancement de la saison pourra être donné jeudi.

La zone 25 inclut la partie nord-ouest du détroit. Elle rassemblait l’an dernier 477 pêcheurs du Nouveau-Brunswick, 225 de l'Île-du-Prince-Édouard et 16 de la Nouvelle-Écosse.

Les prévisions météorologiques

Environnement Canada prévoit de la pluie parfois forte et quelques orages pour le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.

La pluie devrait commencer à tomber sur le sud-ouest du Nouveau-Brunswick mardi après-midi et sur le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse mardi soir et s’étendre ensuite sur les régions de l’est.

Les fortes pluies devraient se changer progressivement en averses mercredi.

Les plus importantes quantités de pluies prévues, 50 mm ou plus, devraient tomber sur les régions touchées par les orages les plus intenses, ajoute Environnement Canada.