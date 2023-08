Des archéologues fouillent les restes d’un village éphémère des années 1900

Une équipe d’archéologues et de bénévoles font des fouilles sur le site d'un village qui était en plein essor dans le nord de l'Alberta avant de faire faillite. Le lotissement Old Bezanson, situé au-dessus de la rivière Smoky à environ 40 km à l'est de Grande Prairie, a été créé au début des années 1900 par A.M. Bezanson.

Des archives historiques indiquent qu'il a choisi ce site en fonction de tracés ferroviaires envisagés qui ne se sont jamais concrétisés. Dès 1923, le lotissement était vide et comprenait 14 bâtiments abandonnés dont des résidences, une scierie et des écuries. Trois ans plus tard, le hameau de Bezanson était installé plus au nord, le long de l'actuelle autoroute 43.

Au cours de la dernière année, un projet d’archéologie mené par Shawn Morton et Meaghan Peuramaki-Brown a visé à explorer ce qui reste du lotissement à la recherche d’indices sur la vie des résidents de l’époque. Old Bezanson sera ouvert lors de la fête du Patrimoine et le public pourra découvrir l'archéologie.

Meaghan Peuramaki-Brown, professeure agrégée d'archéologie à l'Université d'Athabasca, a déclaré qu'une caractéristique clé du projet a été d'accueillir des locaux en tant que bénévoles. C'est leur histoire [...] Ce n'est pas Indiana Jones, peut-être que ça l’a été à un moment de l'histoire de notre discipline, mais ce n'est plus ça.

Pour l’instant, les fouilles ont révélé beaucoup de bris de verre et de clous, a expliqué Shawn Morton, professeur d'anthropologie à l'école Northwestern Polytechnic à Grande Prairie.

L’équipe a néanmoins trouvé un jouet, un camion de pompier en fonte. De petits morceaux de poterie ont également été trouvés, mais des pièces plus grandes sont nécessaires pour en savoir plus sur la culture et l'économie d'Old Bezanson, a-t-il ajouté.

Un point de passage pour des Autochtones

Riley Steidel, un étudiant de deuxième année en anthropologie à l'Université de l'Alberta, a comparé son travail sur le projet pendant deux ans à une aventure à travers le temps. C'est cette excitation de se connecter avec d'autres personnes [...] Même si ce n'est que 100 ans, cela nous semble incroyablement loin.

Shawn Morton et Meaghan Peuramaki-Brown étudient des communautés de courte durée depuis plus de 20 ans au Bélize. Bien que Old Bezanson ait disparu en moins de 20 ans, Meaghan Peuramaki-Brown explique qu’il y a des preuves qu’il s’agissait d’un endroit important avant l’arrivée des colons.

Nous n'avons pas été si surpris lorsque nous avons commencé à trouver des outils en pierre sous la partie des colons [...] Nous avons en fait des preuves au-delà des traditions orales de leur présence sur le site.

Elle précise que le lieu où les rivières Smoky et Simonette se rencontrent était un point de passage traditionnel pour les peuples autochtones. Cela aurait été un endroit attrayant pendant très longtemps [...] Il y avait une longue et profonde histoire de présence autochtone ici, et nous commençons à documenter cela.

Avec les informations de Luke Ettinger