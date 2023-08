Une nouvelle famille très attendue vient d’arriver à Rivière-au-Tonnerre. Une mère, Olena Akymova, ses deux filles, Anna et Marriem, et une amie, Maria Russ, sont installées dans la communauté de la Basse-Côte-Nord depuis une semaine pour fuir la guerre.

Pour rendre possible l'arrivée de la famille Akymova, plusieurs citoyens ont mis l'épaule à la roue car les tâches étaient nombreuses.

Lise Gagnon (au centre) aide Olena Akymova (à droite) et sa famille à s'intégrer. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

Au départ, un comité lancé par Jacques Lachance avait commencé le processus pour faire venir d'Ukraine une autre famille, mais celle-ci n'est finalement pas venue.

Le groupe a donc mis une annonce sur les réseaux sociaux pour trouver une autre famille. C'est à cette annonce qu'Olena Akymova, qui vivait à Kiev, a répondu. J'ai vu une annonce par hasard où ils parlaient d'une belle ville au bord de la mer qui attend une famille ukrainienne , raconte Mme Akymova.

Le comité s'est ensuite assuré de tout mettre en place pour permettre son accueil, de trouver les fonds nécessaires ainsi qu'une maison.

La fille de Mme Akymova, Anna, aborde non sans mal le sujet de leur départ de Kiev, car elles ont laissé toute leur vie derrière. Tout ça a été très difficile pour notre famille , indique-t-elle. Tout ce qu'elles ont pu emporter de chez elles, ce sont leurs deux chats, Nashusha et Pitto, et quelques valises.

En Ukraine, Mme Akymova était directrice régionale du supermarché Novus et supervisait pas moins de 10 magasins. J'avais ma famille, j'avais une belle vie avec un avenir stable. Nous allions bien. À Kiev, j'avais un bon travail , souligne-t-elle.

Celle qui commence à parler français prévoit travailler dans un commerce en Minganie.

Une place pour se déposer

Jacques Lachance, instigateur du projet, s'est assuré de présenter Olena, Anna, Maria et Merriem à la communauté de Rivière-au-Tonnerre lors des célébrations du 170e anniversaire du village.

Les applaudissements ont fusé, on les a accueillies, on est allé les voir, leur serrer la main , raconte-t-il. Il est d'ailleurs convaincu que des amitiés vont naître au sein de la communauté tissée serrée.

M. Lachance apprend peu à peu à connaître la famille ukrainienne. On est très heureux que la famille de Mme Olena soit là. On découvre leurs compétences [...], elles ont plein de talent , fait-il savoir.

Jacques Lachance est l'instigateur du comité chargé de faire venir la famille dans le village. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-McKenzie

Il affirme qu'Anna a étudié afin de devenir cuisinière et que Maria est une artiste qui dessine merveilleusement bien.

Pour l'instant, les quatre Ukrainiennes ont besoin de calme et de tranquillité pour se déposer et le bord de la mer est l'endroit tout indiqué.

La petite municipalité de Rivière-au-Tonnerre va profiter de la venue de la famille de quatre. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

La famille Akymova n'est pas la première à choisir la Basse-Côte-Nord. La venue d'une autre famille à Tête-à-la-Baleine a permis de sauver l'école du village menacée de fermeture.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie.