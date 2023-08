Un feu de forêt près de Princeton conduit à l’évacuation d’un festival de musique

Le feu de forêt Rice Road, près de Princeton, dans le sud de la Colombie-Britannique, a conduit à l'évacuation d’un festival de musique dimanche soir qui accueillait jusqu'à un millier de personnes.

Ce feu se situe à environ 11 km au nord-ouest de la ville. BC Wildfire explique qu'il fait trois hectares, qu’il est visible de Princeton, mais qu’il ne menace aucune structure.

Le maire Spencer Coyne a expliqué que l'incendie s’est déclaré dimanche soir, conduisant la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les pompiers à aider à évacuer le festival de musique Under the Stars. En raison de l'emplacement du festival lui-même, il n'y a qu'un seul accès, c'est sur une propriété privée.

Dans un communiqué publié lundi après-midi, la GRC de Princeton a déclaré que l'incendie a été causé par un groupe de quatre personnes conduisant des VTT près du village de Coalmont, à environ 20 km au nord-ouest de Princeton. L'un des VTT a pris feu et a déclenché un feu qui s'est propagé rapidement.

Selon la police, personne n’a été blessé chez les festivaliers ou les personnes conduisant des VTT . Le maire avait déclaré plus tôt qu'environ 500 personnes étaient attendues au festival et que des milliers de personnes visitaient Princeton pendant le long week-end.

Heureusement, la plupart des gens sont venus avec leurs autos-caravanes ou avaient déjà d'autres moyens d'hébergement, alors quand ils ont évacué, la plupart d'entre eux avaient un endroit où aller.

Le maire dit que les pompiers sont optimistes dans la maîtrise du feu, ajoutant que la ville a reçu un peu de pluie dans la nuit.

Des dizaines d'autres propriétés dans l’Intérieur ont été mises en alerte d'évacuation à cause du feu de Bush Creek East, près du lac Adams. Le district régional de Thompson-Nicola a étendu lundi l'alerte d'évacuation à 85 propriétés.

Il a également fermé une rampe de mise à l'eau pour empêcher les plaisanciers de naviguer afin de permettre aux avions de fonctionner sans obstacle alors que des feux brûlent des deux côtés du lac. Le district a aussi placé 13 propriétés le long d'une route de service forestier sous un ordre d'évacuation, dimanche, en raison de l'incendie de Bush Creek.

Lundi, la province a mis fin à l'état d'urgence, qui durait depuis un mois, pour la région peu peuplée de Stikine, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, annulant tous les ordres d'évacuation et les alertes, car les personnes et les structures ne sont plus à risque .

Vers 17 h, lundi, il y avait 406 incendies actifs en Colombie-Britannique, dont 14 feux d'intérêts, qui sont très visibles ou qui menacent la sécurité publique.

Avec des informations de Catherine Dib