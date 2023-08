Trois intervenants en santé mentale ontariens sont maintenant fins prêts à aider leurs patients à vivre une expérience psychédélique. Une formation de cinq jours offerte à Hamilton par l’organisme TheraPsil permettra à leurs patients de mieux comprendre leur monde intérieur.

TheraPsil milite pour l’accès plus important à la psilocybine, l’ingrédient actif des champignons hallucinogènes. La formation visait à préparer les intervenants souhaitant réaliser de la thérapie avec l’ingrédient, dont l’utilisation est illégale au pays, à moins d’avoir obtenu une permission de Santé Canada.

D’après une étude publiée l’année dernière par l’Université John Hopkins, les traitements combinant la consommation de psilocybine et la psychothérapie peuvent produire des effets anti dépressifs substantiels chez les patients souffrant de symptômes de dépression importants depuis plus d’un an.

Ouvrir en mode plein écran La psilocybine est l'ingrédient actif des champignons magiques. Photo : getty images/istockphoto / Betka82

Ce genre de recherche a motivé la psychiatre Cheryl Willsie, qui a participé à la formation, à inclure des substances psychédéliques dans sa pratique, comme la kétamine. J’ai constaté que même avec la médication et la thérapie par la parole, certaines personnes ne se sentaient pas mieux , dit-elle.

Ça a vraiment augmenté mon enthousiasme par rapport à la thérapie assistée par les psychédéliques.

Soins de fin de vie

Le nombre de patients ayant accès à la psilocybine est peu élevé au pays, bien qu’Ottawa ait récemment octroyé 3 millions $ pour la réalisation d’essais cliniques visant à évaluer son efficacité.

Cette année, en date du mois de juin, seulement trois patients ont obtenu l’autorisation de Santé Canada : les trois patients qui recevront l’appui des experts formés à Hamilton.

D’après Cheryl Willsie, une part importante des patients ayant accès au traitement à la psilocybine ont une maladie terminale. Les bénéfices sont remarquables pour ces patients après seulement deux ou trois sessions de dosages », explique la psychiatre.

La directrice de la formation à l’organisme TheraPsil, Yasmeen deRosenroll, précise que le traitement à la psilocybine n’est pas la panacée et qu’il existe des risques. Ceux-ci sont toutefois plus élevés lorsque le traitement n'est pas accompagné, dit-elle.

Jusqu’à maintenant, Yasmeen deRosenroll a été témoin de plusieurs histoires à succès. Des patients nous ont dit que leur vie a été complètement transformée et qu’au lieu de choisir l’aide médicale à mourir, ils veulent poursuivre leur vie après leur traitement à la psilocybine , explique-t-elle.

Avec les informations de CBC