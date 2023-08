La sécurité est de mise près des cours d’eau dans les Maritimes

Alors que la saison estivale bat son plein depuis quelques semaines dans les Maritimes, les bonnes pratiques s’imposent pour profiter des plages, des lacs et des rivières en toute sécurité. La Société de sauvetage du Nouveau-Brunswick lance un appel à la vigilance.

Quatre noyades ont été signalées au Nouveau-Brunswick depuis le début de l’année. C’est une de plus que l’an dernier pour la même période, précise le président de la société, Marcel McLaughlin.

Selon des données recueillies entre 2015 et 2019 par les bureaux des coroners en chef et des médecins légistes du Nouveau-Brunswick, l’absence de gilet de sauvetage dans les embarcations nautiques est le facteur de risque le plus élevé pour les noyades.

Sensibiliser la population au port du gilet de sauvetage demeure un défi en 2023, selon Marcel McLaughlin.

Il y a du monde qui préfère être confortable et ne pas porter le gilet malgré qu’il est toujours à bord de l’embarcation , avance-t-il. Malgré que quand ils ont un accident, c’est imprévisible et le gilet de sauvetage est toujours très loin.

N’importe quelle embarcation, si ce n’est pas utilisé de la bonne façon, on laisse toujours la place à un accident , poursuit-il.

Facteurs de risques et précautions à prendre

La baignade en solo ou la nuit et la consommation d’alcool sont les autres facteurs de risques les plus communs lorsqu’il s’agit des noyades dans les Maritimes.

On ne se baigne jamais seul. La personne la plus en forme au monde n’est pas à l’abri d’un malaise.

La totalité des noyades chez les enfants de moins de 5 ans signalées dans les Maritimes entre 2015 et 2019 était due à l’absence de supervision ou à une supervision distraite.

Un jeune enfant ne devrait jamais être laissé seul près d’un plan d’eau , dit Marcel McLaughlin.

Que ce soit lors de la baignade ou sur une embarcation, il faut toujours faire preuve de prudence pour éviter le pire, rappelle-t-il.

La noyade est la troisième cause de décès chez les enfants au Canada selon Parachute, l'organisme national canadien de bienfaisance dédié à la prévention des blessures. Photo : Lifesaving Society

L’expert conseille de toujours nager dans une eau calme, d’éviter les eaux avec un grand courant et d’avertir une personne de son entourage de son itinéraire.

Il est aussi important de bien connaître les plans d’eau où l’on se baigne — spécialement les plages — en raison des vents et des courants qui y sont plus forts.

Surveiller les marées et la température avant d’aller se baigner est aussi essentiel. On ne va pas se baigner lorsqu’il y a un orage , donne Marcel McLaughlin en exemple. On devient un conducteur éclectique si on touche le fond au même moment que l’éclair.

Un accident est vite arrivé, conclut Marcel McLaughlin. L’eau est une force de la nature, il faut toujours faire attention.

L'heure de pointe - Acadie