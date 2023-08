Deux ans après le déraillement : encore loin d’une solution permanente pour le train léger

Deux ans après le déraillement, le rapport sur les causes de l'indicent qui a ébranlé la confiance des résidents d'Ottawa n'a toujours pas été publié.

Par un dimanche après-midi ensoleillé il y a exactement deux ans, un technicien remarquait des traces de brûlure sur un disque de frein de l'une des deux voitures d'un train de la ligne de la Confédération.

Dès lors, des vérifications ont été amorcées sur le wagon. Une fois le problème résolu, le train est reparti, sans que personne n'ait vérifié le second. Cette erreur s'est avérée coûteuse.

Le train a à peine parcouru 90 mètres avant qu'une roue ne se brise et que le véhicule ne déraille. Le Bureau de la sécurité des transports (BST) décrira plus tard la cause du déraillement comme étant une défaillance catastrophique du roulement à rouleaux qui n'avait pas été détectée auparavant .

Mais qu'est-ce qui est à l'origine de la défaillance? Deux ans plus tard, après une enquête publique provinciale de quatre semaines, plusieurs enquêtes du BST et de nombreux contrats avec des consultants, impossible de le savoir avec certitude.

Le tunnel de la station Rideau est visible pendant la construction en 2017. (Photo d'archives)

Ce que nous savons, c'est que les modules de roulements ont causé des problèmes à maintes reprises. Rappelons que la ligne de la Confédération du train léger a été fermée une fois de plus le 17 juillet dernier en raison du jeu de roulement. Le service recommence partiellement à compter de ce mardi, après 21 jours de fermeture complète.

OC Transpo, le Groupe de transport Rideau (GTR) et le fabricant de trains Alstom n'ont pas encore fait connaître la cause précise de l'incident. Richard Holder, le directeur des services d'ingénierie de la ville d'Ottawa, a cependant déclaré vendredi qu'il y avait plusieurs facteurs en jeu.

L'usure progressive entraîne une fatigue de l'arbre d'essieu, du roulement et du moyeu - les pièces qui relient les roues au train - et cela, a-t-il expliqué, sera résolu par un moyeu plus résistant et plus durable.

En ce qui concerne la force, apparemment trop intense, exercée sur les pièces, la Ville soutient qu'elle vient tout juste de mettre en œuvre des solutions pour les courbes les plus serrées de la voie.

Ces problèmes concernent notamment le contact constant entre la roue et une protection destinée à empêcher les déraillements, ainsi qu'un manque de lubrification sur le dessus des rails. Et il n'est pas question de redresser le tracé.

Le train léger à Ottawa. (Photo d'archives)

Si nous avions beaucoup d'ingénieurs pour concevoir le système du train léger, on aurait un tracé en ligne droite. Mais nous avons dû construire le réseau à Ottawa. Nous avons dû relier un grand nombre d'infrastructures entre elles , a-t-il fait valoir. Il n'est pas nécessaire d'éliminer ces courbes, et il n'est pas possible d'éviter ces courbes.

Voici une chronologie du chemin parcouru.

8 août 2021

Aucun passager ne se trouvait à bord du train Alstom Citadis Spirit lorsqu'il a perdu une roue et est sorti de la voie. Le train a déraillé alors qu'il se rendait de la gare de Tunney's Pasture au garage d'entretien, mais les enquêteurs du BST ont conclu que la cartouche - qui entoure et protège le système de roulement - s'était rompue plusieurs heures auparavant et à plusieurs gares de distance.

Les autorités ont interrompu le service sur la ligne de la Confédération pendant cinq jours afin de vérifier chaque véhicule.

Nous n'allons pas essayer de faire les choses rapidement , avait déclaré à l'époque Troy Charter, le directeur des opérations de transport de la ville, à CBC . Nous allons nous assurer que nous le faisons de manière sûre et fiable.

Des inspections ont permis de découvrir des cartouches présentant des problèmes similaires sur environ un quart des véhicules de la flotte. Par la suite, Alstom a décidé de vérifier ce jeu , ou relâchement des roulements, tous les 7 500 kilomètres de service.

Rail du train léger près de Lees (Photo d'archives)

Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas si, après avoir détecté un [problème], vous en détectez huit autres pendant l'inspection , avait déclaré à l'époque, Ian Naish, ancien inspecteur des chemins de fer au BST . Serais-je inquiet ? Oui, je le serais.

19 septembre 2021

Le mois suivant, l'un des trains identifiés comme devant faire l'objet d'une maintenance supplémentaire a connu une défaillance encore plus troublante.

Des images vidéo montrent le train en train de racler le quai au départ de la station Tremblay, projetant des pierres sur tout le quai. L'opérateur n'avait rien remarqué.

En fait, il a déclaré qu'il ne s'est pas rendu compte que le train avait déraillé.

Le train et la voie ferrée ont subi d'importants dégâts. 12 passagers se trouvaient à bord.

Cette fois, la cause première était évidente : le personnel de maintenance d'Alstom n'avait pas resserré les boulons d'une boîte de vitesses, ou n'avait pas prévenu les nouveaux travailleurs de l'équipe que le travail devait encore être effectué.

Personne n'a été blessé, mais ce deuxième déraillement - qui s'est produit sur un pont enjambant une route très fréquentée - a ébranlé la confiance du public dans le système et déclenché une tempête politique.

24 septembre 2021

Une boîte de vitesses tombée d'un train léger sur rail est posée à côté des voies, près de la station Tremblay à Ottawa, en septembre 2021. Une erreur humaine est à l'origine de ce déraillement. (Photo d'archives)

La Ville a adressé une deuxième mise en demeure au GTR - le consortium composé de SNC-Lavalin, ACS Infrastructure et EllisDon qui a construit le système ferroviaire - en demandant au tribunal de confirmer qu'il n'a pas respecté ses obligations.

Cette démarche aurait pu permettre à la Ville de mettre fin prématurément à son contrat de maintenance de 30 ans.

19 octobre 2021

Un mois après la fermeture de l'ensemble du réseau, Renée Amilcar prend la direction du réseau de transport en commun d'Ottawa en remplacement du directeur général John Manconi, qui prend sa retraite.

Les problèmes techniques seront résolus par des solutions techniques, et je suis très douée pour cela , a-t-elle déclaré à CBC . Je travaillerai très, très dur avec mon équipe. Et nous trouverons des solutions pour les clients, c'est certain.

Un jour plus tard, la Commission des transports a appris qu'Alstom prévoyait de renforcer les compétences des équipes de direction et de supervision et de rétablir un environnement de travail professionnel et productif en recrutant de nouveaux employés.

Renée Amilcar est la première femme à occuper les fonctions de dg de façon permanente à OC Transpo. (Photo d'archives)

Catherine McKenney, alors commissaire chargée des transports, s'est interrogée sur le moment choisi pour cette annonce, qui intervient après deux années de dysfonctionnement constant et après que la ville ait payé 2,1 milliards de dollars pour la ligne.

Cela arrive maintenant, après deux déraillements , a-t-elle souligné. Le deuxième aurait pu être catastrophique.

10 novembre 2021

Alors que l'attente pour la reprise du service s'étirait de jours en semaines, certains conseillers ont réclamé davantage de transparence. La direction de la ville a répondu à leurs demandes de réunions d'urgence en leur proposant de discuter des questions en privé.

Mais une motion demandant une enquête judiciaire a été rejetée par le conseil.

Affiches annoncant la fermeture temporaire du train léger. (Photo d'archives)

Je viens de l'école où l'on dit que quand il y a de la fumée, il y a du feu. Le simple fait de parler d'une enquête judiciaire inquiète manifestement les gens , a déclaré Carol Anne Meehan, alors conseillère municipale. Il y a des gens qui ne veulent pas que nous posions des questions.

12 novembre 2021

Après 54 jours, le train léger reprend avec un nombre réduit de trains et un service d'autobus de remplacement.

Les conseillers avaient déjà décidé d'offrir aux usagers un service gratuit pendant tout le mois de décembre, pour un coût de 7,2 millions de dollars.

17 novembre 2021

Des documents obtenus par CBC confirment que la ville était au courant du manque de fiabilité du système avant même de prendre les rênes du GTR .

Nous sommes tous d'accord pour dire que les choses ne vont pas bien , a écrit M. Manconi dans un courriel.

10 mai 2022

Si le déraillement du mois d'août s'est produit à cause de l'assemblage du moyeu de roue, les parties concernées ont souvent été en désaccord sur la cause première du problème.

Un rapport préliminaire d'Alstom indiquait que la conception même de la voie générait une force excessive qui créait une usure de contact sous le roulement de l'essieu , c'est-à-dire des dommages de contact créés par des mouvements microscopiques.

Le rapport a fait plusieurs suggestions. Le graissage des voies, l'abaissement des vitesses et la modification du profil des roues ont été suggérés comme réponses immédiates. À long terme, Alstom a proposé de meuler la voie et de modifier la conception des essieux.

Le GTR n'est pas d'accord pour dire que la conception et la construction de la voie ont joué un rôle dans le déraillement.

13 juin 2022

La province a lancé une enquête qui a permis à des dizaines de personnes de témoigner pendant quatre semaines, de dévoiler les coulisses du processus décisionnel et de soulever de nouvelles inquiétudes.

Rail du train léger près de Lees (Photo d'archives)

L'enquête a notamment révélé que d'intenses pressions politiques avaient conduit à la mise en service précipitée des trains. Le rapport final de 664 pages, publié en novembre, souligne les problèmes qui ont contribué aux déraillements, depuis la conception d'un train plus lourd qui a repoussé les limites de la technologie du train léger jusqu'à une relation conflictuelle entre la ville et le GTR .

23 juillet 2022

Un problème de roulement qui aurait pu entraîner un autre déraillement a été détecté rapidement lorsqu'un opérateur de train a signalé une vibration inhabituelle.

Cela a incité le GTR à annoncer qu'il remplacerait les moyeux de roue à l'avant et à l'arrière de tous les véhicules du train léger après 175 000 kilomètres.

27 janvier 2023

La Ville et le GTR sont parvenus à un accord à l'amiable concernant le contrat de maintenance du système.

Un communiqué commun indique que l'accord a permis de résoudre les différends et de rétablir des relations cordiales. Les termes de l'accord sont encore tenus secrets, mais ils impliquent un paiement de plusieurs millions de dollars de la part de la ville.

15 février 2023

La station de train léger Pimisi à Ottawa, l'été (Photo d'archives)

Le dernier rapport du BST sur le déraillement d'août 2021 indique que les problèmes de roulement continuent de poser un risque pour la sécurité et qu'ils ont probablement été causés par la conception unique du train commandée par la Ville.

Le Citadis Spirit est équipé de la même cartouche que les autres trains Alstom, mais il a été conçu pour transporter plus de personnes à des vitesses exceptionnellement élevées.

M. Holder a répondu qu'OC Transpo ne ferait pas circuler de trains s'il y avait l'ombre d'un doute qu'ils n'étaient pas sûrs.

Nous n'apporterons aucun changement aux opérations , avait-il déclaré à l'époque. Nous continuerons à travailler avec le GTR et, dans la mesure du possible, à mener à bien l'analyse des causes profondes.

28 avril 2023

Le personnel de la ville a informé la sous-commission sur la manière dont il répondait aux résultats de l'enquête publique, notamment en modifiant éventuellement les rails de retenue et en repensant l'ensemble des système de roulements d'essieu.

M. Holder a déclaré qu'il était trop tôt pour dire quelle serait la décision finale d'Alstom, mais il a assuré aux conseillers que le service ferroviaire ne serait pas affecté.

Le fabricant de trains a commencé les tests avec des véhicules équipés d'instruments scientifiques et de capteurs de vibrations.

17 juillet 2023

Les usagers se tournent à nouveau vers les autobus R1 pour se rendre à destination, alors que le train léger était en arrêt pendant plus de deux semaines. (Photo d'archives)

Une inspection de routine permet de découvrir le problème de roulement à l'origine de l'arrêt actuel du train léger sur rail. Un excès de graisse a alerté les autorités sur le problème, qui n'existait pas huit jours plus tôt, lors de la dernière inspection du train.

Une semaine plus tard, une refonte complète du moyeu de l'essieu est officiellement annoncée et saluée comme une solution permanente à ces problèmes persistants. Mais jusqu'à ce qu'ils puissent être conçus, testés et installés, les ensembles avant et arrière seront remplacés tous les six mois environ - à la marque des 60 000 kilomètres.

Avec un nouvel essieu, nous n'aurons plus les problèmes que nous avons connus jusqu'à présent , a déclaré avec confiance le maire Mark Sutcliffe aux journalistes. Les problèmes qui ont causé des interruptions de service ne se produiront plus.

Entre-temps, le service a partiellement repris mardi, tandis que les usagers attendent la reprise complète du service, prévue pour le 14 août.