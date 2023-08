Lumsden-Morse : une élection partielle test dans un bastion du Parti saskatchewanais

L’élection partielle de Lumsden-Morse devrait être un test décisif pour prendre la température politique des zones rurales en Saskatchewan, selon Tom McIntosh, professeur de politique et d'études internationales à l'Université de Regina. Il s’attend à ce que la circonscription reste aux mains du Parti saskatchewanais.

La dynamique devrait néanmoins être intéressante à observer, dit-il. Si [le Parti saskatchewanais] remporte le siège, mais avec seulement une majorité relative au lieu d'une majorité [nette] des voix, cela pourrait un peu l’effrayer, dans le sens où son bastion rural n'est peut-être pas aussi fort qu'il le pense.

La circonscription de Lumsden-Morse partage une frontière avec celle de la ville de Regina et s’étend vers le sud-ouest. C’est un bastion du Parti saskatchewanais depuis sa création en vue des élections provinciales de 2016.

L'ancien député provincial et ancien ministre de l'Agriculture, Lyle Stewart, a obtenu plus de 70 % des voix en 2016 et en 2020. En mars, il a annoncé sa démission pour des raisons de santé.

Sur les trois élections partielles qui auront lieu jeudi, seule celle de Lumsden-Morse a des candidats des trois partis qui sont présents actuellement au Parlement : le Parti saskatchewanais, le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Saskatchewan United Party.

Blaine McLeod, un producteur laitier, est le candidat du Parti saskatchewanais. Kaitlyn Stadnyk, qui étudie la justice humaine à l'Université de Regina, est la candidate du NPD. Enfin, Jon Hromek, qui travaille dans le secteur de l’énergie, est le candidat du Saskatchewan United Party.

Tom McIntosh suivra attentivement le rôle du Saskatchewan United Party, car il est le plus menaçant, selon lui, pour le Parti saskatchewanais.

Le Parti Buffalo et le Parti vert présentent aussi des candidats, respectivement Les Guillemin, employé d’une entreprise de grues, et Isaiah Hunter, qui étudie l’informatique.

Avec les informations d’Alexander Quon et Adam Hunter