Le festival Innu Nikamu profite aux hôteliers

Les touristes ont rempli les chambres d’hôtel, qui affichaient complet pendant la durée du festival Innu Nikamu. Certains ont rapidement constaté qu’ils payaient leur chambre le double du prix habituel.

L'offre et la demande

Des voyageurs qui ont réservé une chambre au Comfort Inn se sont butés à un prix de 495 $ la nuitée. Au lendemain du festival, le prix affiché tournait autour de 240 $.

L’Hôtel Gouverneur a quant à lui monté ses prix à 385 $ la nuitée, tandis que les touristes peuvent aujourd’hui avoir une chambre suite pour 189 $.

Selon Bechir Ben Aicha, le directeur général du Château Arnaud et de l'Hôtel Mingan, la saison touristique est comparable aux années antérieures à la pandémie.

D’autres, comme l’Hôtel Sept-Îles et l’Hôtel Les mouettes, ont conservé leur prix habituel. Cependant, l’Hôtel Sept-Îles rapporte que le prix affiché de ses chambres était plus élevé sur les plateformes de réservation en ligne que sur le site de l’établissement.

Le directeur général de la Chambre de commerce de Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam John-James Blanchette ne sourcille pas face à cette flambée des prix, citant le principe de l'offre et de la demande. Dans la saison haute, qu’on soit à Montréal ou à Sept-Îles, quand il y a de l’engouement, le prix monte, c’est normal.

Une question d'équilibre

Questionné à savoir si le prix aussi élevé des chambres d’hôtel risque de nuire au tourisme sur la Côte-Nord, M. Blanchette est sans équivoque. Le problème n’est pas le prix des hôtels. Le problème, c’est l’attraction de la région, le fait qu’on soit loin .

Au contraire, il souligne que des prix élevés en période d’achalandage témoignent d'un grand engouement. Quand le prix d’une chambre grimpe et que l’hôtel est à pleine capacité, dénote-t-il, ce serait la preuve que le tourisme se porte bien.

Le marché va s’équilibrer au prix auquel les gens sont prêts à payer.

Pour sa part, le directeur général du Château Arnaud et de l'Hôtel Mingan, Bechir Ben Aicha, estime que les fluctuations de tarifs peuvent miner la crédibilité des hôteliers.

C'est pas les sept jours qui vont nous faire vivre; c'est la continuité et la crédibilité de la compagnie. À 300 dollars la chambre, ça n'a aucun sens. On perd notre crédibilité si on va gonfler les tarifs.

La plupart des hôtels à Sept-Îles ont affiché presque complet durant le Festival Innu Nikamu.

