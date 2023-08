Réunion sur l’Ukraine en Arabie saoudite : Kiev exprime sa « satisfaction »

L'Ukraine s'est déclarée lundi « satisfaite » du sommet qui s'est tenu en Arabie saoudite au cours du week-end sur un éventuel accord de paix destiné à mettre fin aux combats. La Russie n’a pas été conviée à cette rencontre.

Des représentants d'une quarantaine de pays, dont la Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Ukraine, ont participé à ce sommet, qui s'est tenu à Djeddah.

Nous sommes très satisfaits des résultats du sommet , a déclaré le directeur de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak.

Il a ajouté que le principe d'une nouvelle réunion avait été accepté mais qu'aucune date exacte n'a été fixée , ajoutant que davantage de pays y participeront .

Auparavant, Moscou avait réaffirmé que seule la capitulation de Kiev pourrait mettre fin à son offensive.

Nous sommes convaincus qu'un règlement véritablement global, durable et équitable n'est possible que si le régime de Kiev met fin aux hostilités et aux attentats terroristes , a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

Washington applaudit la participation de Pékin

À Washington, le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a pour sa part salué comme étant productive la participation de la Chine à ce sommet.

Nous pensons que la présence de la Chine a été productive , a déclaré M. Miller. Cela fait longtemps que nous estimons que la Chine a un rôle à jouer dans la fin de la guerre en Ukraine si elle accepte de tenir un rôle respectant l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine.

Lors de la rencontre de Djeddah, deux hauts responsables américains, le conseiller pour la sécurité du président Joe Biden, Jake Sullivan, et la vice-secrétaire d'État par intérim, Victoria Nuland, ont par ailleurs rencontré séparément l'émissaire de Pékin pour l'Ukraine, Li Hui.

Coopération stratégique étroite

Le lendemain de la fin de la réunion de Djeddah, les ministres des Affaires étrangères chinois et russe se sont félicités, lors d'un entretien téléphonique, de la coopération pratique entre leurs deux pays, a indiqué Pékin.

Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a déclaré à son homologue Sergei Lavrov que Pékin et Moscou devraient maintenir une coopération stratégique étroite ainsi que promouvoir la multipolarisation du monde et la démocratisation des relations internationales , précise un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le nouveau ministre des Affaires étrangères a fait l'éloge des récents progrès de la coopération pratique entre les deux pays au cours d'une discussion qui a également porté sur les combats en cours en Ukraine, selon Pékin.

Évoquant ce conflit, M. Wang a déclaré que son pays continuerait à maintenir une position indépendante et juste , encourageant les deux parties à entamer des pourparlers de paix.

De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères a assuré dans un communiqué que les ministres avaient rejeté la politique d'affrontement du bloc occidental à l'endroit de la Russie et de la Chine .

Le contact [...] a confirmé une fois de plus l'unité ou l'harmonie générale des approches de Moscou et de Pékin en matière d'affaires mondiales , ajoute le texte.

Sur le front

Au moins cinq personnes ont été tuées et 31 autres blessées lundi par le tir de deux missiles russes sur un immeuble résidentiel de la ville de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé Kiev.

Cinq personnes sont mortes. Il y a 31 blessés, dont 19 officiers de police, cinq membres du personnel de secours et un enfant , a indiqué le ministre ukrainien de l'Intérieur, Igor Klymenko, sur la messagerie Telegram.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait auparavant déclaré que la Russie avait frappé un immeuble résidentiel ordinaire à Pokrovsk.

Le président ukrainien a publié une vidéo dans laquelle on peut voir des gens sortir des décombres d'un bâtiment de cinq étages datant de l'ère soviétique et qui a perdu son dernier étage lors de cette frappe.

Avant la guerre, Pokrovsk avait une population de 60 000 habitants.