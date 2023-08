Forte augmentation de la demande auprès de Moisson Rimouski-Neigette

À l’approche de la rentrée scolaire, les familles sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers les banques alimentaires. Au point où Moisson Rimouski-Neigette devra dépanner « de 30 à 40 familles de plus » qu'à pareille date l'an passé.

Après Noël, la rentrée scolaire est la grosse période pour les banques alimentaires en termes de besoin de denrées. Actuellement le comptoir alimentaire de Moisson Rimouski-Neigette n’a pas assez de nourritures pour répondre à la clientèle de plus en plus grandissante.

Catherine Belzile place les rares cartables reçus en dons jusqu'à présent. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Au mois d'août, l'organisme donne souvent de plus gros dépannages pour aider les familles et les étudiants qui doivent se faire des boîtes à lunch, mentionne une bénévole de l’organisme Catherine Belzile.

Pour Kathleen Canuel, membre du conseil d'administration de Moisson Rimouski-Neigette, il est nécessaire d'avoir des collations pour répondre aux besoins alimentaires.

Des barres tendres, des produits enveloppés séparément pour mettre dans les boîtes à lunch des enfants , illustre Mme Canuel.

De plus, elle soutient qu’il est difficile pour les familles de combler leurs besoins alimentaires et d'acheter tout le matériel scolaire dans le même mois.

Les bénévoles s'affairent à préparer le matériel reçu à Moisson Rimouski-Neigette pour faire face à la demande en croissance. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Pour alléger le fardeau financier que représente la rentrée scolaire, l'organisme d’aide accepte non seulement les dons de nourritures, mais également les dons d’articles scolaires. Il y a eu une hausse importante des prix du matériel scolaire de 30 % durant les deux dernières années.

On a des familles qui ont deux ou trois enfants, donc ça prend deux ou trois sacs à dos , explique Kathleen Canuel.

La région est à l’image du reste du Québec en termes de besoins auprès des banques alimentaires. En 2022, à l’échelle provinciale, ce sont 671 000 personnes chaque mois qui ont recours aux divers services des banques alimentaires.