La Tournée des Petits Bonheurs débute à Granby

La Tournée des Petits Bonheurs, organisée par le Festival international de la chanson de Granby (FICG) , a débuté lundi.

Dans la programmation du festival, on trouve un volet social comprenant 12 spectacles intimes de quarante minutes dans des organismes variés de la région de l’Estrie. Les organismes en question interviennent dans des secteurs tels que les soins de fin de vie, la réinsertion sociale, les résidences de personnes âgées, les centres d’aide communautaire et les centres d’aide en déficience intellectuelle , peut-on lire dans un communiqué.

C’est à la Maison d’hébergement transitoire en santé mentale (RSSM) de Granby qu’un duo d'artistes a partagé un moment intime avec les résidents.

Je trouve qu’il y a quelque chose de précieux dans cette formule. C’est plus intime. On a joué devant trois personnes aujourd’hui. C’est différent d’un contexte de spectacle habituel, mais je trouve qu’il y a quelque chose de beau, d’humain , souligne l’auteure-compositrice-interprète Claudie Létourneau.

Cette année, tous les demi-finalistes du festival offrent une performance dans un organisme de la région. Ce sont des moments appréciés par les résidents, qui n’assistent que rarement à de tels évènements pour des raisons financières ou de santé.

Un de nos résidents nous disait tout à l'heure que ce qu’il aime, c’est quand on le fait rire ! Ça leur fait du bien, ce spectacle, et on va en entendre parler pour les prochaines semaines de la part de nos résidents , ajoute l’éducatrice spécialisée à la Maison d’hébergement RSSM , Marie-Ève Laforest.

L'auteur-compositeur-interprète Passion Poire, donc le vrai nom est Maxime Clément.

Pour les artistes, il s’agit d’un moment particulier. J ’ai vu les sourires, j'ai pu parler avec les gens. Ça m’a fait chaud au cœur, c'est un grand plaisir , exprime l’auteur-compositeur-interprète Maxime Clément, dont le nom d’artiste est Passion Poire.

Un moment marquant pour les résidents comme pour les artistes

On s’est rendu compte que les artistes allaient chercher quelque chose de marquant dans ces spectacles. Quand tu chantes pour quelqu’un qui est en fin de vie, forcément, ça ne peut pas te laisser indifférent. De pouvoir offrir ces moments de réconfort, qui se font trop rare, ça fait un grand bien , précise le directeur de la programmation et coordonnateur du réseau national des galas de la chanson, Éric Louis-Champagne.

Ça m'a fait beaucoup de bien de venir ici. Je me sens plus zen, plus terre à terre. C’était un beau moment et c’est toujours un plaisir de partager mes chansons , ajoute Claudie Létourneau.

Le résultat escompté dans cette tournée est le réconfort apporté à cette tranche de la population pouvant vivre diverses situations de détresse. Ce réconfort se veut être un baume sur leur quotidien trouble , peut-on lire via un communiqué.

