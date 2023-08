Des organismes réclament de l’aide pour contrer l’itinérance à Rimouski

Devant l’augmentation de l’itinérance à Rimouski, des organismes qui œuvrent auprès des personnes dans le besoin réclament de l’aide gouvernementale pour faire face à la crise du logement et à l'augmentation du coût de la vie.

Les responsables des organismes En tout C.A.S. et Action populaire Rimouski-Neigette ont rencontré lundi la ministre régionale, Maïté Blanchette-Vézina.

Je voulais interpeller la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent sur les enjeux d'itinérance, sur les enjeux d'aide alimentaire. Ce n'est pas facile, ce que plusieurs citoyens vivent présentement , lance le coordonnateur d'Action populaire Rimouski-Neigette, Michel Dubé. Elle semblait vouloir offrir son entière collaboration .

Maïté Blanchette-Vézina dit poursuivre une tournée auprès d'autres groupes communautaires de la région cet été en recherche de solutions.

Comme députée, on doit travailler avec les experts du milieu, nos intervenants sur le terrain, les gens du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent également. [...] Je veux que les gens travaillent ensemble et que les projets émergent dans Rimouski , explique celle qui est également députée de Rimouski.

Le parc de la Gare, à Rimouski, est devenu un lieu de rassemblement pour les personnes en situation d'itinérance. Dans les structures de bois du marché public, certaines personnes ont temporairement élu domicile.

Ouvrir en mode plein écran Le phénomène de l’itinérance prend de l’ampleur à Rimouski, selon des intervenants qui viennent en aide aux gens dans le besoin. La pénurie de logements accentue une « tendance lourde », selon eux. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

C’est quand même difficile. Une journée, deux journées ça se fait, mais une semaine et plus, ça joue dans le moral de quelqu’un , raconte Sébastien Lafrance, qui a déjà dormi dans la rue. Il dispose maintenant d'un lit au Répit du passant, un organisme d'hébergement à quelques mètres de là, pour un mois.

Agir rapidement

La situation au parc de la Gare n’est pas problématique, selon l’organisme En tout C.A.S.. Son directeur, Luc Jobin, croit toutefois qu’avant qu’elle ne le devienne, il faut trouver des solutions pour permettre à ces personnes de se loger dans la dignité. On ne peut pas laisser des gens dans ces situations-là lorsque l’hiver viendra , explique-t-il.

De son côté, Michel Dubé remarque une grande détresse chez plusieurs citoyens et cela l’inquiète, à quelques mois de la saison froide.

Le directeur général du Répit du passant, Martin Bélanger, est lui aussi d’avis qu’il faut agir rapidement dans ce dossier.

Au mois d’août, dormir dehors, c’est épouvantable. Au mois de décembre, c’est inacceptable.

Ouvrir en mode plein écran L'inflation, la crise du logement et les trois années de pandémie ont été difficiles pour la clientèle du Répit du passant. « Tous ces éléments-là ensemble font un beau cocktail qui fait en sorte que c'est préoccupant », note Martin Bélanger. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Le manque de financement et la pénurie de main-d'œuvre fragilisent aussi les services pour les personnes en situation d’itinérance dans la région. Actuellement le Répit du passant offre six lits et a dû réduire la soupe populaire à trois journées, au lieu de cinq. Plutôt que d'envisager la fermeture, on a décidé de réduire l'intensité de nos services pour passer au travers, mais on voudrait revenir dans un monde idéal à quatre soirs de soupe populaire à l'automne et aussi neuf lits en dépannage , indique M. Bélanger.

Avec les informations de Perrine Bullant