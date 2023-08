Un grand requin blanc trouvé sur une plage de l’Île-du-Prince-Édouard

Un grand requin blanc juvénile a été retrouvée échouée sur la plage de Greenwich, dans le parc national de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, lundi.

Ebonee Elizabeth se baladait avec ses amies sur la plage lorsqu’elle a aperçu une vingtaine de personnes regroupées près de la rive, vers 16 h.

Une employée du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, où se trouve la plage, les a alors prévenus de faire attention en raison d'un grand requin blanc échoué sur la plage.

On s’est dit : mais voyons, elle plaisante ou quoi ? , raconte Ebonee Elizabeth. Je ne m’attendais pas à cela.

Rejoignant le groupe de curieux, elle prend alors quelques photos et vidéos du gros poisson. Ces dents étaient comme des couteaux dentés, c’est fou , s’étonne Ebonee Elizabeth, qui n'avait jamais vu de requin de sa vie.

0:15 Le requin juvénile qui s'est échoué lundi était d’une longueur de 2,64 mètres. Photo : Gracieuseté : Flo Durelle

Elle affirme qu'il régnait une confusion à savoir si le jeune requin était encore vivant ou non.

Répondant à l'appel des sauveteurs de la plage, des membres de l’équipe de conservation des ressources de Parcs Canada ont été dépêchés sur les lieux et ont constaté que le requin juvénile d’une longueur de 2,64 mètres était mort.

Il a été transporté au Collège vétérinaire de l’Atlantique, où une autopsie a lieu mardi.

Ouvrir en mode plein écran Une autopsie sera effectuée sur le grand requin blanc juvénile qui s’est échoué sur une plage de l’Île-du-Prince-Édouard le 7 août 2023. Photo : Facebook - Lucky Clover Candles

Parcs Canada sait que les requins peuvent être une source de préoccupation et tient à rassurer les visiteurs que la probabilité d’une rencontre avec les requins est faible , a indiqué l’agence dans une déclaration écrite, mardi.

Publicité

Cette espèce en voie de disparition a néanmoins toujours été présente dans le golfe du Saint-Laurent, poursuit l’agence.

Une étude réalisée par des experts l’été dernier a révélé que de plus en plus de requins font leur apparition dans les eaux de l’Atlantique, ce qui est de bon augure pour la faune sauvage.

Aucune raison d'avoir peur, dit un expert

Ce n’est pas la première fois qu’un requin juvénile s’échoue sur une plage dans les Maritimes. L’an dernier, une situation similaire était arrivée à Pointe-Sapin, au Nouveau-Brunswick.

Il ne faut pas s’en inquiéter , assure toutefois le directeur scientifique de l’Observatoire des requins du Saint-Laurent, Jeffrey Gallant. C’est un animal qui est très habitué à s’attaquer qu’aux proies qu’il connaît. Dans le golfe, c’est surtout les phoques et les poissons.

Les requins ne sont pas attirés par les plages par exemple de Cavendish ou de Greenwich à cause de la présence de l’être humain. Au contraire, ce sont des lieux où il n’y a pas de phoques, donc aucun intérêt pour un requin.

Les lieux où il y a des colonies de phoques sont connus des requins, qui se rendent aux mêmes endroits, année après année, explique Jeffrey Gallant.

Néanmoins, le golfe est un terrain d’apprentissage pour les juvéniles, et ceux qui y viennent pour la première fois peuvent être plus maladroits et poursuivre des poissons dans des fonds moins profonds.

Les vagues ou la marée en retrait peuvent causer un échouement sur une plage, mais cette situation est très rare , confirme l'expert.

Ouvrir en mode plein écran Un grand requin blanc chasse un phoque. Photo : Connah

Le requin échoué lundi n’était pas marqué, ce qui pourrait laisser entendre qu’il en était à sa première visite dans le golfe, avance Jeffrey Gallant.

Pour les personnes qui ont peur des requins, Jeffrey Gallant conseille d’éviter de faire activité nautique près de colonies de phoques.