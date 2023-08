Le feu du ruisseau Talbot s’est rapproché à environ 4,5 km de Mayo, au centre du Yukon, dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'environ 450 résidents du village font l’objet d’un ordre d’évacuation.

Normand Casavant fait partie de ceux qui ont quitté la région dimanche en fin de journée. [Je me sens] stressé, peiné. C’est impressionnant. C’est du gros stress, sûr et certain.

On voit le monde sortir, on voit leurs visages, on voit tout ce qui se passe dans les yeux des gens, mais tout ce qui se passe en dedans de nous aussi, là, c’est du stock; c’est difficile à exprimer.

Le conducteur de traîneaux à chiens Normand Casavant est parti rapidement, dimanche, avec ses 21 chiens, pour aller se réfugier chez un ami. Photo : Normand Casavant

La circulation vers d’autres communautés était d’autant plus difficile pour les personnes évacuées que d’autres feux, notamment le long de la route Klondike Nord, avaient forcé, dimanche, la fermeture de la voie routière en direction de Dawson.

Selon les autorités, des 450 résidents de Mayo, seuls 124 s’étaient enregistrés en date de lundi matin. Dale Cheeseman, directeur aux Services de soutien d’urgence, a expliqué en point de presse, lundi matin, que des chambres ont été réservées pour les résidents évacués dans six hôtels de la capitale et une résidence pour personnes âgées, en plus des lits d’urgence au Centre des Jeux du Canada.

Il y a un certain nombre de résidents qui ont quitté Mayo avant même que l'ordre d’évacuation soit publié. Nous entendons finalement parler d’eux aujourd’hui , a expliqué M. Cheeseman.

Pour s'enregistrer auprès des services de soutien d'urgence, il faut composer le 1 867 332-4597.

Le maire de Mayo, Trevor Ellis, affirme que d’autres résidents sont restés derrière, malgré l’ordre, pour s’occuper de leur bétail.

L’ambiance était étrange [dimanche], mais la communauté est calme en ce moment. Il n’y a pas trop d’inquiétude en ce moment. Je suis certain que c’était stressant pour plusieurs, mais c’était nécessaire et nous allons devoir gérer la situation pour encore quelques jours , a-t-il expliqué lundi matin.

Des efforts décuplés pour combattre le brasier

Le feu du ruisseau Talbot s'étend actuellement sur environ 7500 hectares, face au village de Mayo jusque sur la rive sud de la rivière Stewart. À 7 km de distance dimanche matin, le feu s'était rapproché à 4,5 km en fin de journée.

Le feu du ruisseau Talbot s'étend sur près de 7500 hectares à 4 km du village de Mayo. Photo : gouvernement du Yukon

L’agente d’information Haley Ritchie, de la Section de gestion des feux de forêt, affirme que des équipes de pompiers de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Saskatchewan sont attendues au territoire lundi, et d’autres de Nouvelle-Écosse mercredi.

Nous avons 40 membres du personnel, y compris des pompiers supérieurs et des experts du comportement des feux sur place en plus de deux équipes d’avions-citernes, soit six avions en tout, et quatre hélicoptères sur ce feu , précise l’agente.

Nous nous attendons à un léger changement dans les conditions météorologiques [lundi], possiblement des vents de l’est et des températures plus fraîches au cours de la nuit. Nous espérons que cela permettra de réduire l’intensité du feu.

Normand Casavant espère également que la situation prendra vite une autre direction. On va souhaiter que le vent s’arrête et qu’ils nous annoncent de la pluie; on va rester positifs et on va souhaiter que tout ça s’arrête.

Avec les informations de Sarah Xenos et Robyn Burns