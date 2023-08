Blocages de chemins forestiers : le Conseil de l’industrie forestière du Québec préoccupé

Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) se dit préoccupé par les différents blocages qui ont empêché des entreprises forestières d'accéder aux territoires de coupe au cours des dernières semaines.

Selon l’organisation, le temps presse pour que le bois brûlé soit amassé. De son côté, le gouvernement du Québec n’a pas encore dévoilé son plan d’aménagement pour la récolte du bois brûlé.

Le président-directeur général, Jean-François Samray, demande au gouvernement et au conseil de bande de clarifier les choses.

Le gouvernement du Québec a fait des consultations et suite aux consultations avec les Premières Nations, avec les conseils de bande, il émet les permis. Maintenant, s'il y a des individus qui sont en marge du conseil de bande et qui, eux, prennent position, mais là on a des enjeux de gouvernance, on a des enjeux de démocratie à savoir avec qui l'État fait ses discussions de nation à nation. Est-ce que chaque citoyen est une nation? , s'interroge Jean-François Samray.

Le président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec, Jean-François Samray.

Rappelons que deux aînées innues de la communauté de Mashteuiatsh ont érigé un barrage dimanche soir sur un chemin de Produits forestiers Résolu (PFR), situé près de Saint-Thomas-Didyme et de Girardville.

Elles demandent que cessent les coupes sur le Nitassinan qui ravagent, selon elles, leurs terres ancestrales, à l’exception du bois brûlé par les feux de forêt. Elles prévoient même déposer des plaintes à la Commission canadienne des droits de la personne.

C'est la troisième fois qu'un barrage du genre est érigé depuis la fin du printemps après deux actions du collectif Mashk Assi. Le premier a eu lieu en mai au nord de la réserve faunique des Laurentides et l’autre, la semaine dernière au nord de Dolbeau-Mistassini.

Le blocage pourrait se poursuivre

Le blocage érigé par les aînées de Mashteuiatsh était toujours en place vers 18 h lundi. Même si les véhicules lourds de PFR ont opté pour un chemin qui leur permet de le contourner, il pourrait se poursuivre.

Diane Blacksmith et un allié dans cette bataille pour la protection de son territoire.

Joint par Radio-Canada, le directeur principal aux affaires publiques et relations gouvernementales de PFR , Louis Bouchard, a préféré laisser les discussions entre les mains de la communauté autochtone et le gouvernement du Québec, ajoutant ne pas vouloir jeter de l’huile sur le feu .

Quant au chef du conseil de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, il n’a pas répondu aux demandes de Radio-Canada.

Précisons que la communauté s’était dissociée du collectif Mashk Assi, qui avait érigé les deux derniers blocages.

