Surdoses à T.-N.-L. : la répression policière n’aide en rien, croit un expert

L’arrivée du fentanyl, un opioïde puissant, inquiète à Terre-Neuve. Au moins onze personnes sont mortes en raison de surdoses liées à la cocaïne ou liées aux opiacés au cours du dernier mois. Selon un spécialiste de la question, le problème vient de la répression policière.

Dans les années 2010, les opioïdes comme l’oxycodone ont été trop prescrits , explique Nick Boyce, analyste pour la Coalition canadienne des politiques sur les drogues.

On a mis un frein à ces médicaments, mais sans mettre d’alternative en place. Les gens se sont tournés vers le marché illicite pour gérer leurs douleurs ou leurs dépendances , poursuit-il.

Le fentanyl — moins cher, plus puissant et plus facile à faire passer en contrebande — est devenu la drogue de choix.

C’est une conséquence directe de l’interdiction des drogues , estime Nick Boyce.

Ouvrir en mode plein écran Nick Boyce, analyste pour la Coalition canadienne des politiques sur les drogues. (Photo d'archives.) Photo : Radio-Canada / Christopher Langenzarde

Selon une nouvelle étude du Journal américain de la Santé publique, l’interdiction des drogues peut entraîner une hausse des effets dangereux de la prise de drogue, soulignant une corrélation entre les chiffres des saisies de drogue et les morts.

Tout l’argent, le temps et les efforts que nous avons consacrés à essayer d’empêcher les drogues d’entrer dans le pays, à la sécurité des frontières, aux patrouilles dans les rues et à la poursuite des trafiquants, tout cela n’a pas permis d’arrêter la drogue de circuler , affirme Nick Boyce.

Il suggère que les récentes saisies de drogue à Terre-Neuve-et-Labrador ont aggravé le problème et contribué aux surdoses.

Les gens n’ont plus accès à leur drogue habituelle , croit-il.

Traiter les drogues comme l’alcool

Selon Nick Boyce, la solution à court terme est de promouvoir la distribution généralisée de naloxone, un médicament qui peut renverser les effets des opioïdes et peut sauver quelqu’un qui fait une surdose.

Il faudrait, dit-il, également inciter les revendeurs à manipuler leurs drogues avec plus de précautions afin d’éviter toute contamination croisée. Le fentanyl ne se retrouve probablement pas dans la cocaïne volontairement, avance-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La naloxone est un médicament sécuritaire qui peut contrecarrer les effets d'une surdose d'opioïdes. (Photo d'archives.) Photo : Radio-Canada / Dominique Degre

À plus long terme, il estime qu’il faudrait empêcher les policiers de répondre à des appels pour surdoses afin de pousser plus de consommateurs à appeler les urgences, sans avoir peur d’être arrêtés.

On peut démontrer un lien direct entre la police — les efforts de répression — et les pics de surdoses. […] Il est vraiment temps de traiter les drogues de la même manière que l’alcool , juge Nick Boyce.