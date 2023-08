Tourisme : légère baisse de l’achalandage en Gaspésie

Après plusieurs étés records ces dernières années, la Gaspésie ne connaît pas un achalandage exceptionnel en cette saison touristique.

Bien qu'il y ait un peu moins de visiteurs québécois sur la péninsule gaspésienne, les touristes de l'extérieur sont plus présents et dépensent davantage.

On remarque des séjours plus longs et une hausse des activités de tourisme d’aventure , indique la directrice générale de Destination Gaspé, Pascale Rémillard.

Pascale Rémillard est la directrice générale de Destination Gaspé.

À Gaspé, c'est des moyennes de trois à quatre nuits. [...] On veut que les gens prennent le temps, qu'ils puissent découvrir nos saveurs locales et puis nos entreprises. Ça augure bien pour notre automne.

Elle explique que le mois de juin a été plus difficile. On a eu beaucoup d’annulations en raison des feux de forêt et de la mauvaise qualité de l’air , affirme-t-elle.

Ce ne sont pas des années record comme on a connu dans les quatre, cinq dernières années , remarque la directrice générale de l’organisme.

Elle fait toutefois valoir que la saison actuelle est similaire à celle de l'année dernière avec quelques indicateurs en hausse.

L'état des réservations en général au niveau de l'hébergement en Gaspésie est quand même légèrement en hausse quand on regarde le mois de juillet au complet , ajoute-t-elle.

À Sainte-Anne-des-Monts, le musée scientifique Exploramer connaît une diminution de son achalandage cette saison.

La directrice générale, Sandra Gauthier, remarque aussi des changements dans les habitudes des visiteurs.

On observe une réduction du nombre de visiteurs, par contre on a des visiteurs qui dépensent davantage, qui restent plus longtemps et qui prennent plus de forfaits , affirme-t-elle.

J'ai vraiment l'impression qu'on est dans ce tournant-là, donc moins de visiteurs, mais économiquement plus rentables, plus intéressants. Moins, mais mieux.

La directrice générale du musée Exploramer, Sandra Gauthier.

Elle rappelle aussi que l'été n'est pas terminé et les Québécois sont de plus en plus nombreux à prendre leurs vacances au mois d'août.

Je pense que les vacances de la construction ne sont plus l'apothéose du tourisme au Québec. Les semaines qui suivent sont tout aussi importantes , ajoute Mme Gauthier.

Lundi officiellement, les vacances de la construction étaient terminées et les gens étaient repartis chez eux, mais en fait, ç’a été notre journée la plus achalandée de l'été ici à Exploramer avec 700 visiteurs en une journée , explique-t-elle.

Au camping Parc Sirois la Baleine, en bordure de la route 132 à Matane, même si les vacances de la construction sont terminées, il y a encore du mouvement.

Le propriétaire du camping Parc Sirois la Baleine, Claude Gauthier.

Le site d'hébergement connaît une bonne saison jusqu'à présent et pour les semaines à venir.

On a une bonne saison. Ça ressemble beaucoup à l'an passé, je dirais même une petite augmentation , affirme le propriétaire du camping Parc Sirois la Baleine de Matane, Claude Gauthier.

Tourisme Gaspésie indique qu’il est encore trop tôt pour dresser un portrait de la saison touristique. L’organisme pourra dresser un bilan officiel à l’automne.

La performance d'une saison touristique se mesure vraiment sur l'ensemble des mois, de mai à octobre. Il reste donc encore d'importantes semaines à venir , affirme Stéphanie Thibaud, directrice marketing et communications de Tourisme Gaspésie.

Avec les informations de Marguerite Morin