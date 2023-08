La levée de boucliers contre le Grand Prix de Trois-Rivières ne semble pas ralentir les organisateurs. Si tous les projets mis en branle par son directeur général se réalisent, le rendez-vous annuel pourrait passer en deuxième vitesse dès l’an prochain.

Pour une deuxième année consécutive, de hauts dirigeants américains de Nascar ont passé la fin de semaine à Trois-Rivières. La course en série Pinty’s, remportée par Marc-Antoine Camirand, n’a pas manqué d’action. Les gradins, tout comme les terrasses du centre-ville, étaient bondées; de quoi plaire aux visiteurs qui n’étaient pas à Trois-Rivières que pour profiter du spectacle.

Ils n’ont pas arrêté de marteler que ce qu’ils aiment de Trois-Rivières, et qu’ils veulent répliquer ailleurs, c’est que ce n’est pas seulement une course. C’est un évènement! La ville au complet y vient. La soirée Audace trifluvienne qu’on a eue au centre-ville avec les drones en est l’illustration , dit le directeur général du GP3R, Dominic Fugère.

Le programme GP3Vert est en place depuis quelques années déjà. Depuis, le GP3R plante des arbres pour compenser son empreinte carbone. Les bouteilles d’eau en plastique à usage unique ont été remplacées par des canettes d’aluminium et quelques séries ont jusqu’à maintenant été propulsées à l’électricité ou par du biocarburant.

Ce n’est pas suffisant aux yeux de nombreux groupes écologistes, mais cela constitue déjà des avancées considérables dans le monde des courses automobiles. Nascar opère lui-même 11 circuits de course et ils nous ont avoué qu’aucun n’a des pratiques environnementales aussi avancées qu’ici. Ils viennent chez nous pour apprendre. On veut servir d’exemple et s’en servir pour attirer d’autres exemples de collaboration , soutient M. Fugère.

La Coupe Nascar dans la mire

Les voitures de la série Pinty’s, l’une des moins prestigieuses chez Nascar, vrombissent en Mauricie depuis 2008. Après une si longue association, Trois-Rivières estime être mûre pour la prochaine étape.

Il y a eu des rencontres de haut niveau. François-Philippe Champagne en était, Jean Boulet en était, Jean Lamarche et Mario De Tilly étaient là. , avance Dominic Fugère.

On a vraiment parlé de comment Nascar fait partie de l’avenir de Trois-Rivières et comment Trois-Rivières fait partie de l’avenir de Nascar

L’avenir peut se traduire de nombreuses façons. Trois-Rivières pourrait devenir le laboratoire environnemental de la série, mais ce dont rêve le DG du GP3R, c’est d’attirer une série de plus grande envergure.

La série des camionnettes peut s’avérer intéressante, mais Trois-Rivières viserait plus gros et s’intéresserait plutôt à la prestigieuse série américaine CUP. Difficile pour Dominic Fugère de le nier, lui qui s’est personnellement rendu à Chicago pour la course du 2 juillet.

Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada

De persistantes rumeurs lient déjà cette série à Montréal pour 2024, mais le GP3R n’aurait pas dit son dernier mot. Le lien de confiance avec Nascar est établi et par-dessus tout, le circuit urbain de la Mauricie correspondrait aux attentes de la série qui adore les courses en pleine ville.

Dans la rencontre, il a été question de voir comment Trois-Rivières peut servir de point de chute pour Nascar au Canada. On est leur plus gros événement au pays. Il y a une course à Toronto, c’est une plus grosse ville, mais ça demeure une épreuve de soutien au Toronto Indy. Chez nous, c’est l'événement principal et on mise beaucoup là-dessus , ajoute-t-il.

La venue de la Coupe Nascar serait un ajout majeur à la programmation, mais les Dumoulin, Ranger, Camirand, Lacroix et Tagliani continueraient d’animer le spectacle à Trois-Rivières en Pinty’s.

Le pilote Marc-Antoine Camirand célèbre sa victoire sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. (Photo : 6 août 2023) Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Au moment d'écrire ces lignes, les responsables de la série Nascar n'avaient pas répondu à nos courriels.

Un retour du rallycross?

De 2014 à 2019, le Championnat du monde de rallycross tenait sa manche nord-américaine à Trois-Rivières. Depuis, quelques séries de moindre importance meublaient la programmation du deuxième week-end.

Des courses de rallycross ont déjà eu lieu au Grand Prix de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada

La course de voitures de rallycross électriques sur glace tenue l’hiver dernier aurait-elle rallumé la flamme? Dominic Fugère l’espère, lui qui tente de convaincre la série Rallycross de revenir.

Il y a des gens très près du Championnat du monde de rallycross qui sont venus mercredi, jeudi et vendredi pour faire le tour de la ville et regarder les installations hôtelières , avance Dominic Fugère.

Deux véhicules électriques sont en pleine course sur une piste glacée. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

L’heure est au démantèlement

Par dizaine, les travailleurs et bénévoles du Grand Prix procèdent depuis dimanche soir au démantèlement du site. La priorité numéro un était de rétablir la circulation automobile. Au réveil lundi, la grande majorité des accès routiers étaient déjà dégagés.

La plupart des gradins et des murets seront retirés d’ici la fin de la semaine, mais les travaux se poursuivront jusqu’à la fin du mois de septembre pour ceux qui ne sont pas nuisibles.