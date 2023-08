La situation en Érythrée, dont le gouvernement est accusé par certains organismes de violation des droits de la personne, a créé des tensions au sein de la diaspora érythréenne dans plusieurs pays au cours des dernières semaines. Toronto est récemment devenue le nouveau théâtre de ces affrontements.

En Suède comme en Suisse, des affrontements ont eu lieu entre des participants à des festivals de la communauté érythréenne. À Toronto samedi, un festival a été perturbé par des protestataires qui s’opposent au gouvernement érythréen.

Le lendemain, trois personnes ont été arrêtées après une manifestation devant l’Hôtel Sheraton, où s’était poursuivi le festival.

Selon le professeur de l’Université Queen’s Awet T. Weldemichael, spécialiste de la politique africaine, le rassemblement à Toronto avait des visées avant tout politiques. Ce rassemblement a suscité une très forte réaction de la part d’une nouvelle génération de nouveaux arrivants qui ont subi des traumatismes avant d’arriver à Toronto et qui retrouvent leurs persécuteurs dans leur rue .

Lambros Kyriakakos, un des organisateurs du festival.

D’après Lambros Kyriakakos, un des organisateurs du festival, celui-ci a suscité de fortes réactions cette année en raison de la guerre dans la région du Tigré, en Éthiopie, qui impliquait notamment l’Érythrée, le pays voisin.

Des sentiments négatifs se sont accumulés et n’ont pas été abordés correctement dans la communauté de réfugiés.

L’organisateur se défend d’avoir eu comme seul objectif de financer le régime. L’accusation, pense-t-il, est ridicule . Le festival n’a pas amassé assez d’argent pour couvrir ses coûts , poursuit-il. Toutefois, d’après le professeur Weldemichael, les sommes encaissées par ces festivals n’importent peu. Leur valeur est dans le message politique envoyé aux partisans du gouvernement , note-t-il.

La direction de l'hôtel prévenue

Les opposants au régime érythréen, qui, selon l’organisme Human Rights Watch, soumet sa population à une répression généralisée , ont lancé le 30 juillet une pétition contre la tenue de ce festival à l’Hôtel Sheraton. Ce rassemblement, ont-ils fait valoir, n’était pas à caractère culturel comme les autres.

Awet Weldemichael maintient qu’il ne s’oppose d’aucune façon à un événement célébrant la culture érythréenne, qu’il soit organisé par des partisans du régime ou par des opposants. L’objectif principal des activités publiques comme celles qui ont eu lieu en fin de semaine était de nature politique, soutient-il.

Le professeur de l'Université Queen's Awet T. Weldemichael soutient que le festival de la fin de semaine avait des visées avant tout politiques.

Il s’agit d’une distinction que doivent faire, selon lui, les trois ordres de gouvernement. Selon le professeur de l’Université Queen’s, la diaspora érythréenne demande à ses élus locaux, au Canada comme ailleurs, d'empêcher le gouvernement érythréen d’organiser des festivals comme celui de Toronto.

Les manifestations contre les festivals étaient petites et calmes dans le passé, mais elles sont récemment devenues plus violentes, observe-t-il. Une des raisons pour cela, c'est que les nouveaux arrivants ne sont pas aussi réseautés dans la ville et n’ont pas les mécanismes nécessaires pour joindre les personnes au pouvoir , explique Awet Weldemichael.

En revanche, Lambros Kyriakakos estime qu’il existe des efforts coordonnés pour mettre fin à tout ce qui est érythréen . Je peux comprendre qu’on les appelle des "manifestants" en raison de leurs objectifs, mais il n’est pas exact de ne pas les appeler des agresseurs , affirme le co-organisateur du festival.

