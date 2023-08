Un seul secteur de Sainte-Élizabeth-de-Warwick vote en faveur d’un projet d’éoliennes

Un seul secteur de Sainte-Élizabeth-de-Warwick a finalement voté en faveur d'accueillir des éoliennes sur son territoire. C'est ce qui ressort d'un référendum qui s'est déroulé dimanche. Les résidents de cinq secteurs étaient appelés à se prononcer sur cet enjeu.

Dans le secteur qui a voté en faveur du projet, le résultat était serré : 43 citoyens étaient pour la modification réglementaire permettant au projet d’aller de l’avant, alors que 40 étaient contre. Au total, plus de 83 % des résidents concernés ont voté.

La zone 2A a accepté le règlement qui prévoit des modalités pour l'implantation d'un parc éolien dans ce secteur. Parmi ces modalités-là, on parle d'une distance de séparation entre le noyau villageois et les éoliennes de 1200 m, et entre les résidences et les éoliennes de 700 m [...] Pour les autres zones, elles ont refusé le règlement. Le règlement de zonage actuel [...] demeure, et un parc éolien ne peut pas s'établir dans ces zones-là , explique le directeur général et greffier-trésorier de Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Johny Desrochers Leblanc.

J'aime beaucoup le fait qu'il y a autant de personnes qui ont participé au référendum, surtout considérant qu'il a dû être annulé et reporté à hier en raison d’une erreur de bonne foi qui était survenue le dimanche 9 février.

Le directeur général explique la suite des choses. Les résultats vont être déposés au conseil municipal. [Il y a un promoteur de projet immobilier] qui est intéressé, c’est Boralex. Le conseil municipal devra prendre une décision, à savoir ce qu’il fait par rapport à ce projet-là qui est en cours, et Boralex doit suivre son propre chemin pour aller vers l'appel d'offres d’Hydro-Québec qui est en cours , indique le directeur général.

Boralex a comme projet un parc éolien de 200 mégawatts à Victoriaville et à Sainte-Séraphine. Vu le résultat du référendum, Boralex pourrait cependant décider d'inclure la zone 2A de Sainte-Élizabeth-de-Warwick dans son dépôt de projet, qui doit être présenté à Hydro-Québec en septembre.