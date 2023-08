La police de Truro n’a pas bâclé son enquête pour retrouver un enfant de trois ans

La Commission de révision de la police de la Nouvelle-Écosse a rejeté une plainte visant le Service de police de Truro et déposée par les parents d'un garçon de trois ans porté disparu depuis maintenant plus de trois ans.

Le petit Dylan Ehler a été vu pour la dernière fois dans la cour arrière de la maison de sa grand-mère le 6 mai 2020. Les policiers et les premiers intervenants ont cherché l'enfant pendant une semaine, mais n'ont retrouvé que ses bottes en caoutchouc dans le ruisseau Lepper, tout près.

Ses parents, Jason Ehler et Ashley Brown, ont accusé la police de Truro de ne pas avoir bien enquêté sur la disparition du garçon. Ils ont notamment plaidé que le corps policier n'avait pas enquêté de manière diligente sur la possibilité d'un acte criminel dans cette disparition.

Ils ont aussi soutenu que la police avait piloté ce dossier avec une vision étroite , en adoptant la thèse de la noyade au détriment d'autres explications possibles pour cette disparition.

La famille soutient aussi que les opérations de recherche et sauvetage au sol auraient dû être amorcées immédiatement, avec des plongeurs de la Garde côtière ou de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), et qu'une alerte d'urgence aurait dû être demandée par les autorités.

La police a agi raisonnablement, dit la Commission

Dans sa décision rendue le 17 juillet, la Commission de révision de la police de la Nouvelle-Écosse reconnaît que tout parent qui vit la disparition de son enfant voudrait que la police se penche rapidement sur toutes les hypothèses possibles et toutes les informations reçues.

Mais la Commission souligne que la police ne peut pas outrepasser la loi et est soumise à des procédures qui doivent être suivies dans des situations données. Elle conclut que les corps policiers ont agi raisonnablement à la fois en répondant initialement au signalement d'un enfant disparu et dans l'enquête ultérieure.

Ouvrir en mode plein écran Les parents de Dylan Ehler, Ashley Brown et Jason Ehler, en 2020. Photo : Radio-Canada / Steve Lawrence

La famille estimait aussi que la police n'avait pas correctement et en temps opportun fouillé les bois ou le ruisseau à proximité, mais la Commission a déterminé qu'un policier était sur les lieux dans les quatre minutes suivant l'appel de la grand-mère au 911.

Une alerte non intrusive a été émise

Le comité de trois membres de la Commission est d'avis que les policiers sont arrivés sur les lieux aussi rapidement que possible et qu'ils ont suivi les procédures et n'ont refusé aucune ressource aux équipes de recherche et sauvetage au sol qui ont ensuite pris les commandes dans l'enquête.

La police de Truro a également fait appel à des renforts de la GRC , du ministère provincial des Ressources naturelles et de la police du CN Rail, qui ont tous participé rapidement aux opérations.

Dominic Fewer, directeur régional des opérations de gestion des urgences de la Nouvelle-Écosse, avait précisé à la police qu'une alerte Amber n'était pas possible, mais une alerte non intrusive a été émise, souligne la Commission.

Elle rappelle aussi que les opérations de recherche se sont poursuivies pendant six jours, dont 18 heures de recherche aérienne.

Le rapport de la Commission précise par ailleurs que l'affaire n'est pas classée.