De fortes pluies sont prévues cette semaine dans plusieurs régions de l'est du Canada, notamment en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, a indiqué lundi Environnement Canada.

L'agence météorologique fédérale a publié des avertissements de pluie pour une bonne partie de la vallée du Saint-Laurent. Dans la nuit de lundi à mardi et au cours de la journée de mardi, la région de la Capitale-Nationale pourrait recevoir jusqu'à 100 millimètres de pluie.

Ce sont les régions de Québec et de Charlevoix qui devraient recevoir le plus de précipitations. Davantage en périphérie, Environnement Canada estime qu'entre 60 et 80 millimètres d'eau devraient tomber.

Le ministère rappelle que les pluies fortes peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres .

À cet effet, deux rivières seront davantage surveillées en cas d'inondations, mais rien de majeur , indique Éric Drolet, directeur régional pour la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches au ministère de la Sécurité publique. La rivière Nelson, dans les environs de Val-Bélair, fera l'objet d'une attention particulière mardi. La rivière Saint-Charles sera sous surveillance surtout mercredi, près du barrage à la sortie du lac Saint-Charles.

Le ministère de la Sécurité publique du Québec anticipe d'éventuels débordements mineurs puisque la pluie devrait tomber sur une période de 48 heures : C'est court, mais pas de façon alarmante , tient à rassurer Éric Drolet.

À Montréal, environ 35 millimètres de pluie sont prévus au cours des prochaines 48 heures, toujours selon Environnement Canada, qui met en garde contre un risque d'orage lundi soir et dans la journée de mardi.

Ailleurs dans l'est

Des avertissements de fortes pluies ont également été émis pour l'Ontario, où environ 50 à 70 millimètres de pluie sont prévus au cours des prochaines 24 heures. Des quantités plus importantes sont également possibles , précise toutefois Environnement Canada.

Dans l'est de la province, la pluie pourrait tomber à un rythme de 40 millimètres en moins d'une heure lors des orages tôt lundi soir, indique encore l'agence.

En Nouvelle-Écosse, déjà très touchée par des inondations il y a quinze jours et ce week-end encore, les pluies pourraient se prolonger jusque dans la nuit de mercredi à jeudi. Au Nouveau-Brunswick, les précipitations devraient cesser mercredi soir.

Selon Environnement Canada, ces averses sont liées à une dépression qui se trouve actuellement sur les Grands Lacs et qui devrait gagner les Maritimes dans la semaine.