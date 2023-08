L’Université de Sherbrooke a élaboré une dizaine de solutions pour faciliter la circulation sur le campus durant la rentrée scolaire et tout au long de l’automne.

Ces mesures visent à faire face au trafic lors des heures de pointe, contrer le manque d'espace de stationnement et favoriser le transport durable.

On travaille sur ces mesures depuis des mois afin de préparer une palette de solutions adaptée à tous , souligne le directeur général du service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention (SMPS) de l’Université de Sherbrooke, Charles Vincent.

On priorise les transports actifs comme la marche et le vélo ainsi que les transports en commun.

En plus de l’accès gratuit aux autobus pour les étudiants, l’université offre maintenant à tous ses employés les trajets d’autobus gratuitement. Ceux qui ne l’ont pas encore essayé auront l’occasion de le faire , se réjouit Charles Vincent.

Des programmes de parrainage et l’ajout de plusieurs abris à vélo figurent aussi dans nos mesures. Les étudiants seront informés de tous ces changements sur nos plateformes , précise-t-il.

Davantage de stationnements, une nécessité

L’Université de Sherbrooke accueille cette année davantage d’étudiants que l'année dernière. L’ajout de stationnements s’impose donc, considérant que certains espaces de stationnements sont occupés par des activités étudiantes pendant une certaine période, comme la collation des grades , précise Charles Vincent.

L’une des solutions de l ’UdeS est l’acquisition du stationnement de l’aréna à proximité du collège Mont-Saint-Anne. C’est un arrangement qui fait le bonheur du directeur général du collège, Olivier Audet.

Ça amène plus de circulation sur notre terrain, mais en un été, on a pu créer un sentier pour nos étudiants. Ça fait des années qu'on cherchait une solution pour éviter que nos étudiants ne passent sur le chemin Sainte-Catherine, qui est très achalandé.

Ce sentier d’un peu plus d’un kilomètre, c’est l’université qui l’a aménagé pour permettre à ses étudiants de se stationner à l’aréna, puis de marcher jusqu’au campus universitaire.

L'université assure l’entretien et le déneigement du stationnement, donc c’est intéressant pour l’aréna. Ce genre de partenariat démontre toutes les opportunités que ça pourrait donner de s'associer avec l’Université de Sherbrooke. Cette solution est géniale pour tout le monde , ajoute Olivier Audet.

Les stationnements incitatifs sont aussi au programme. L’an dernier, il était possible pour les étudiants détenant une vignette ou un permis journalier de se stationner au parc Blanchard, puis de faire le reste du trajet en autobus.

On veut de nouveaux stationnements incitatifs sur l’ensemble du territoire de la Ville pour nos étudiants!

Les chantiers routiers, un enjeu

Les nombreux chantiers routiers pourraient nuire à la circulation à Sherbrooke. Le directeur général de la Société de transport de Sherbrooke (STS), Stéphane Veilleux, assure que des solutions ont été prévues.

Nous sommes préparés depuis quelques années, explique Stéphane Veilleux en parlant des travaux sur l’échangeur Darche. Les travaux nous impactent en termes de délais de service, mais on ajoute des autobus qui prennent le relais s’il y a des retards.

À son avis, les répercussions de cet important chantier se feront surtout sentir dans les années à venir. Les impacts, on va les avoir en 2024 et 2025, lorsqu'un pont temporaire sera installé avec une voie dans chaque direction. On prépare un plan de contingence pour améliorer l'efficacité de la STS dans ce secteur et on demande aux usagers d'utiliser des parcours alternatifs pour la période des travaux.

Projet-pilote de la STS

La Société de transport de Sherbrooke testera dans les prochaines semaines son projet-pilote dans l’arrondissement de Fleurimont. Ce dernier permettra de faire du transport à la demande.

Les gens qui n’ont pas de service en dehors des heures de pointe pourront réserver un transport grâce à notre application ou par téléphone pour aller d’un arrêt d’autobus à un autre, explique Stéphane Veilleux.