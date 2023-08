Détresse en hausse chez les Autochtones : les centres Mamik sonnent l’alarme

Les trois centres Mamik de la région observent une augmentation de la détresse chez certains membres des Premières Nations.

Ce constat se traduit par de la toxicomanie, plus d'itinérance et même une hausse du nombre de suicides. La directrice générale du Centre Mamik, Mélanie Boivin, juge la situation alarmante.

On observe à Roberval plus de clientèle aux prises avec des problèmes de consommation, de violence. Heureusement, on a la présence de l’EMIPIC, une nouvelle équipe de prévention accompagnée d’un policier et d’une travailleuse sociale qui agissent sur place. On a des ressources, mais il y a une réflexion à faire autour de l’ampleur de ce phénomène-là pour avoir un service adapté à la communauté autochtone , a expliqué Mélanie Boivin au micro de Place publique.

Elle déplore le manque de services de proximité, dont l’absence d’un centre de désintoxication avec des thérapies de trois à six mois dans la région.

Il faudra s'asseoir avec le CIUSSS pour comprendre quels sont les besoins. Il faut trouver des services pour réduire cette consommation-là auprès de la population. [...] On entend que le gouvernement a compris le problème, mais maintenant, il faut mettre ça en œuvre , explique Mme Boivin.

La directrice générale du Centre Mamik, Mélanie Boivin.

Selon elle, la crise sanitaire a accentué les problèmes que vivaient déjà les membres de la communauté, en plus d’engendrer encore plus d’isolement.

On le voit dans nos interventions, la vague de suicides qu’on a vue l’automne dernier [...] a touché plusieurs jeunes dans notre communauté. Les Autochtones font face à des deuils plus difficiles, donc il y a plus de détresse. C’est triste pour ceux qui restent , ajoute-t-elle.

Pour mieux répondre aux besoins actuels, le Centre Mamik veut aussi favoriser le développement de la main-d’œuvre qualifiée.