SLA : l’Alberta paiera un médicament qui pourrait améliorer la vie des patients

Les Albertains touchés par la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ont désormais accès à un nouveau traitement qui peut améliorer leur qualité de vie et prolonger leur espérance de vie. La province prendra en charge 18 500 $ par mois par patient.

Le 1er août, l’Alberta a ajouté l’Albrioza à la liste des médicaments remboursables, qui autorise les patients admissibles à être remboursés pour le coût du traitement. L’Alberta rejoint ainsi l’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick.

Santé Canada a approuvé ce médicament en juin 2022. Leslie Ring-Adams, directrice générale de l'ALS Society of Alberta, considère que le délai d’approbation a été trop long pour les patients, qui n’ont accès à aucun médicament curatif. Nos familles n’ont pas le luxe du temps. [...] Il faut aller plus vite sur le processus réglementaire.

Les personnes atteintes de SLA , un dépérissement progressif des cellules nerveuses dans le cerveau et la moelle épinière, vivent environ de deux à cinq ans à partir de l’apparition des symptômes. Les premiers signes incluent une faiblesse dans une jambe, une main ou au visage, ou des difficultés à avaler ou à parler, selon les informations extraites du site web de Services de santé Alberta.

Alors que les motoneurones meurent lentement, la SLA provoque des contractions musculaires, des difficultés à utiliser les mains et les doigts, ainsi que des problèmes pour parler, avaler, manger, marcher et respirer.

Le Dr Theodore Mobach, neurologue et directeur d’une clinique traitant la SLA à Calgary, précise que des essais montrent que l'Albrioza aide à ralentir la mort des cellules du motoneurone. S’il est difficile d’évaluer à quel point le médicament fonctionne sur un patient, il assure qu’il existe désormais une idée de l’efficacité sur des groupes de patients.

Publicité

Amylyx Pharmaceuticals, l’entreprise américaine qui fabrique l’Albrioza, a mené un essai clinique en 2020. Sur la base de cet essai, les patients qui ont reçu l’Albrioza ont progressé à un rythme plus lent que les patients sous placebo , explique le Dr Theodore Mobach. C'est un avantage modeste, mais statistiquement et probablement cliniquement significatif . ajoute-t-il.

Santé Canada a approuvé le médicament après deux phases d’essais, contrairement aux trois phases habituelles, selon le Dr Theodore Mobach, qui pense que c'est que parce que la SLA n'a pas de remède et qu'elle a des répercussions si dramatiques sur les patients. Actuellement, deux médicaments principaux sont utilisés contre la SLA : le Riluzole et l’Edaravone.

Un essai de phase trois est en cours, selon le neurologue, qui vise à fournir plus d'informations sur le niveau de bénéfices du médicament et la régularité entre les essais et les études.

Environ 400 à 500 personnes touchées en Alberta

Le Calgarien Ralph Scott a été diagnostiqué en novembre 2021 et prend ce médicament depuis 14 mois. Ça marche, parce que je suis là , dit l'homme de 65 ans.

L'ancien chauffeur de camion a pu obtenir gratuitement le médicament directement de l'entreprise après avoir assisté à un séminaire sur la SLA l'an dernier à Calgary. Il explique que Amylyx Pharmaceuticals a fourni le médicament à certains patients tout en négociant avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique pour que le médicament soit couvert par les régimes publics d'assurance-médicaments fédéral, provinciaux et territoriaux.

Publicité

Ralph Scott prend l’Albrioza deux fois par jour, en plus de l’Edaravone. Je suis un exemple parfait de quelqu'un qui vit avec la SLA plutôt que d'être assis dans une pièce sombre en attendant sa mort. [...] Nous avons besoin de [cette chance de survie], de vivre avec la SLA .

L’homme fait partie des 50 à 100 personnes à prendre le médicament en Alberta parmi les 400 à 500 Albertains touchés, estime le neurologue.

Les patients sont admissibles à la couverture du médicament par l'Alberta Blue Cross s'ils présentent des symptômes de la SLA depuis 18 mois ou moins et qu’ils n'ont pas besoin d'être sous ventilation, selon la liste provinciale. La couverture est accordée par une autorisation spéciale pour six mois et doit être prescrite par un neurologue.

Avec les informations de Natasha Riebe