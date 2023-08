Orléans : les résidents sont exaspérés par les pannes de courant à répétition

Alors que les résidents d’Orléans sont exaspérés par les pannes de courant qui se répètent continuellement dans leur quartier, le conseiller municipal d’Orléans-Est–Cumberland, Matthew Luloff, dénonce l’insuffisance du réseau électrique.

Si M. Luloff affirme que les citoyens d’Orléans ont subi pas moins de six pannes d’électricité en trois jours au cours de la semaine dernière, plusieurs d’entre eux ont confirmé lundi, en entrevue avec Radio-Canada, qu'ils subissent des interruptions à répétition.

Selon le conseiller municipal, les infrastructures, notamment le réseau électrique, ne suivraient pas la cadence effrénée de la construction des bâtiments à logements.

Pour moi, la question est de savoir si oui ou non nous avons la croissance [suffisante] des infrastructures pour soutenir la hausse de la construction de logements , mentionne-t-il.

La pratique de plus en plus courante du télétravail et le développement du parc automobile électrique, qui entraînent une consommation d’électricité bien plus élevée, ajouteraient également à la nécessité d’adapter le réseau, d’après M. Luloff.

Nous devons construire plus de maisons pour répondre à la demande et pour que les prix des logements demeurent abordables. En même temps, nous devons nous assurer que nous répondons à la demande d’infrastructures ici, dans l’Est , appuie-t-il.

Discussions avec les fournisseurs

Devant cette situation, l’élu municipal assure être entré en contact avec les députés du secteur et avec les fournisseurs d'électricité afin de trouver des solutions aussi bien à court qu’à long terme. Les résidents demandent des réponses à leurs questions, alors on continue de pousser pour s’assurer d’avoir des solutions.

Même si certains quartiers comme Queenswood Heights et Fallingbrook seraient plus touchés que d'autres, les fournisseurs en seraient au stade de la collecte d’informations supplémentaires au sujet des multiples plaintes émises par la communauté.

C’est difficile, ici à Orléans, car nous avons deux compagnies : Hydro Ottawa, qui est une entreprise [qui approvisionne la municipalité], mais dans Queenswood Heights et Fallingbrook, c’est [Hydro One], une société semi-privée [qui alimente la province] , explique toutefois l’élu.

M. Luloff avoue qu’il est ainsi plus difficile pour un conseiller municipal d’obtenir des réponses lorsque le fournisseur est de taille provinciale, alors qu’il a un lien direct avec le fournisseur municipal.

Je travaille fort avec mes collègues à l'échelon municipal et aussi avec le maire pour nous assurer que nous puissions avoir des améliorations au réseau ici , garantit cependant M. Luloff.

