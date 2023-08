Un pas vers un redémarrage de la centrale de Saint-Narcisse

Un important geste sera posé cette semaine par la Municipalité de Saint-Narcisse et la MRC des Chenaux en vue de s'approprier les vieilles installations d'Hydro-Québec sur la rivière Batiscan et y relancer la production hydroélectrique.

Les élus devraient donner le feu vert à la formation d'une société en commandite qui aura d'abord pour tâche de poser les jalons de cet audacieux projet énergétique.

Hydro-Québec avait l'intention de démolir cette centrale hydroélectrique qui a un potentiel de 15 mégawatts.

Lors d’une séance extraordinaire mercredi, les élus de la MRC des Chenaux devraient signer une entente pavant la voie à la création d'une société en commandite pour prendre en main les destinées du barrage et de sa centrale.

Des autorités municipales et autochtones feront partie du projet, indique le maire de Saint-Narcisse, Guy Veillette. Il y aura une composante autochtone et une composante municipale qui va inclure la Municipalité de Saint-Narcisse et la MRC des chenaux , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran La centrale hydroélectrique de Saint-Narcisse n'est plus en fonction depuis 2018. Photo : Radio-Canada / Andréanne Lemire

Un des premiers gestes de la société en commandite sera de mandater des experts pour aller, avec la permission d'Hydro-Québec, évaluer l'état de santé de l'actif et établir un plan d'affaires.

La société d’État cherche quant à elle toujours un moyen légal de céder le barrage à la communauté pour ensuite lui racheter sa production. Hydro-Québec ne peut pas vendre un actif et, par la suite, racheter sa production. La location pourrait être une avenue possible.

C'est intéressant de voir un milieu comme Saint-Narcisse qui s'organise et qui met en place des structures qui vont permettre d'avancer dans ce projet-là. Ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'il y ait des retombées locales à un éventuel démarrage.

Saint-Narcisse s'est fortement inspirée du modèle de la Société de l'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, qui exploite deux petites centrales hydroélectriques, pour établir sa stratégie.

Ouvrir en mode plein écran Le barrage de Saint-Narcisse est situé sur la rivière Batiscan. Photo : Radio-Canada / Andréanne Lemire

Le maire de Saint-Narcisse, Guy Veillette, espère que le projet fonctionnera. Que ce soit pour du soutien à la persévérance scolaire, un programme pour contrer la vulnérabilité des aînés du territoire, des achats de livres pour les bibliothèques… il rêve de ce que la Municipalité pourrait faire avec ces revenus supplémentaires.

Avec les informations de Louis Cloutier