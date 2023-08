Beaucoup de pluie tombera dans les prochaines heures

Environnement Canada a publié des avertissements de pluie pour une bonne partie de la vallée du Saint-Laurent. Dans la nuit de lundi à mardi et au courant de la journée mardi, la région de la Capitale-Nationale pourrait recevoir jusqu'à 100 millimètres de pluie.

Ce sont les régions de Québec et de Charlevoix qui devraient recevoir le plus de précipitations. Plus en périphérie, Environnement Canada estime qu'entre 60 et 80 millimètres d'eau devraient tomber.

Le ministère rappelle que les pluies fortes peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres .

À cet effet, deux rivières seront davantage surveillées en cas d'inondations, mais rien de majeur , indique Éric Drolet, directeur régional pour la région Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches pour le ministère de la Sécurité publique. La rivière Nelson, dans les environs de Val-Bélair, le sera davantage mardi et la rivière Saint-Charles, mercredi, près du barrage à la sortie du lac Saint-Charles.

M. Drolet explique que les grosses précipitations qui surviennent l'été n'ont pas nécessairement des répercussions aux mêmes endroits qu'au printemps, puisque toute la neige est fondue.

Ce sont les ponceaux qu'il faut surveiller le plus et [c'est] la période pendant laquelle l'eau tombe qui compte plus. Si ça tombe dans un court laps de temps, c'est là qu'on voit les conséquences, l'été , rappelle M. Drolet.