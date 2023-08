Les routes néo-écossaises font de nouveau face aux inondations

Une route de East Hants endommagée durant les fortes précipitations il y a 15 jours est à nouveau fermée à la circulation. Cet axe routier a été ouvert pendant à peine 24 heures en fin de semaine avant de subir d’autres dommages lors de fortes pluies et d’être de nouveau impraticable.

C’est un détour de près d’une heure pour aller travailler qui attend de nouveau Lisa Thiel. Cette résidente de East Hants ne peut plus emprunter une portion de la route 215 endommagée par les pluies tombées samedi. Il est tombé plus de 100 mm à certains endroits.

La route a littéralement été ouverte une nuit et la pluie est arrivée. Maintenant, la route est de nouveau inondée , raconte la riveraine.

Publicité

La même portion de route avait déjà été gravement endommagée par les inondations survenues il y a près de quinze jours.

Ouverture trop rapide?

Les travaux de reconstruction n’étaient pas achevés mais suffisants pour permettre le retour de la circulation. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur cette route. Elle n’a pas été pavée, mais elle a été ouverte pour la longue fin de semaine. Je suis en discussion avec le ministre des Travaux publics pour résoudre en priorité ce problème , confirme le député de Hants East, John A. MacDonald.

Face à ces nouveaux dégâts, les riverains sont préoccupés pour la suite : Ils ont juste déversé du gravier, ils nous ont laissés rouler dessus et ils ne l’ont pas réparé , raconte Andrew Wilson, un autre résident du secteur.

Ouvrir en mode plein écran Andrew Wilson, résident de Hants East. Photo : (Jeorge Sadi/CBC)

Je ne pense pas que la route ait été suffisamment réparée pour l’ouvrir à la circulation. Ils auraient dû attendre qu’elle soit réparée pour nous permettre de l’utiliser correctement plutôt que de l’ouvrir pendant 24 heures et qu’elle soit inondée de nouveau , ajoute-t-il.

Publicité

Les riverains s’inquiètent aussi du ponceau sous la route.

Construire différemment

Dans un communiqué envoyé le 31 juillet, le ministère des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse reconnaissait que les tempêtes sont de plus en plus fortes et que des changements doivent être faits pour s’adapter .

L’erreur serait de reconstruire à l’identique dans les secteurs où c’est la mobilité des rivières qui est en jeu. Là, il faut penser à donner plus d’espace, que ce soit pour un pont ou pour agrandir un ponceau, parce que sinon, c’est immanquable qu’il faudra tout refaire dans quelques années , explique Pascale Biron, professeure au département de géographie, urbanisme et environnement de l'Université Concordia, à Montréal, au Québec.

À l’avenir, il va falloir faire les choses différemment , confirme John A. MacDonald. Ça a déjà commencé et c’est ce qui sera fait. Des ponceaux plus grands doivent être installés dans la province.

Ouvrir en mode plein écran De la machinerie lourde à East Hants dimanche. Photo : Jeorge Sadi/CBC

La professeure d'université ajoute ceci : Il y a toujours une question de coûts. Plus les infrastructures ont de grandes dimensions, plus c’est coûteux. Souvent, dans le passé, on a voulu peut-être économiser là où il aurait fallu peut-être être un peu plus prévoyant.

Pour l’heure, la province n’a pas annoncé quel budget sera alloué à la reconstruction à la suite des dommages causés par les inondations survenues cet été. Trente ponts ont subi des dégâts, treize doivent être remplacés et plus de 500 portions de routes ont été réparées. Une soixantaine de ponceaux ont aussi été refaits.