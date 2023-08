La prison pour trois trafiquants arrêtés en mai

Trois hommes prennent le chemin de la prison après avoir reconnu leur implication dans un complot pour faire le trafic de stupéfiants en Abitibi-Témiscamingue.

François Heng, Stéphane Aubin et Marc-André Marois étaient parmi les 12 individus arrêtés en mai dernier après une série de perquisitions réalisées par la Sûreté du Québec à Val-d’Or, Amos, Rouyn-Noranda, Montréal et Longueuil.

Les trois hommes étaient coaccusés et ont choisi de régler rapidement leurs dossiers, lundi, au palais de justice de Val-d’Or.

Aubin, de Rouyn-Noranda, écope de la peine la plus sévère, soit trois ans de prison. En plus de complot, il a plaidé coupable à une accusation de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. La SQ avait trouvé à son domicile 11 773 comprimés de méthamphétamine, 369 grammes de cocaïne, 856 grammes de crystal meth et près de 14 000 $ en argent comptant.

Ouvrir en mode plein écran Une perquisition à Rouyn-Noranda a lieu dans un appartement de la rue Monseigneur-Tessier Ouest. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouelette

Marc-André Marois a lui aussi reconnu la possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, après que la perquisition à son domicile ait permis la saisie de cocaïne (118 grammes), de méthamphétamine (1870 comprimés) et 901 grammes de cannabis. Il écope de 18 mois de prison.

Quant à François Heng, que la SQ avait identifié comme la tête dirigeante de ce réseau qui cherchait à s’implanter en Abitibi-Témiscamingue, il se voit imposer une peine de deux ans de prison pour l’accusation de complot.

Heng et Marois, deux individus de la région montréalaise, devront aussi se soumettre à une probation de 36 mois à leur sortie de prison, période au cours de laquelle ils ne pourront pas se trouver sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Les procédures judiciaires se poursuivent pour un quatrième coaccusé dans ce dossier. Brandon Kinsley Acelin, lui aussi de la région de Montréal, reviendra en cour le 20 septembre.