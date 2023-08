La santé publique de l’Estrie salue le resserrement des règles entourant le vapotage 

Québec a annoncé que dès le 31 octobre prochain, les produits de vapotage qui contiennent une saveur autre que celle du tabac seront interdits. Cette décision est applaudie par la santé publique de l’Estrie.

Nous, de notre perspective de santé publique, on est très heureux de ce changement-là, qu’on attendait depuis plusieurs années. Le vapotage, on n’arrive pas à y trouver des bienfaits. Vous pourrez peut-être me parler pour les gens qui veulent cesser de fumer par la suite, mais la clientèle ciblée est souvent les jeunes , a lancé d’emblée la directrice de la santé publique en Estrie, Dre Isabelle Samson, au micro de Par ici l’info.

Elle souligne que les saveurs rendent les produits plus attirants pour les jeunes, en plus de diminuer la perception du risque. Les saveurs sucrées de dessert, de bonbons, ce n’est pas pour les adultes qui fument le tabac. Ils sont corrects avec des vapoteuses au tabac, soutient-elle. Toutes les saveurs sucrées, c’est documenté, ça diminue la perception du risque, donc de bannir ces saveurs-là, c'est très très très important.

Au Canada, environ 20 % des jeunes du secondaire consommeraient des produits de vapotage, indique-t-elle.

Ce n’est pas juste interdire pour interdire, c'est interdire parce que [les saveurs], c'est un piège sans bon sens que l'industrie leur met sur la route.

Le nouveau règlement de Québec obligera aussi, entre autres, les entreprises à inscrire certains renseignements sur les emballages de leurs produits.

On a vraiment des mesures hyper efficaces [pour réduire la consommation de tabac] qui ont rarement des effets pervers. Ils peuvent en avoir, entre autres le marché noir, mais il y a beaucoup plus d'effets bénéfiques que d'effets pervers. Donc on prend une formule gagnante pour le tabac, puis on l'applique à la vapoteuse , indique la directrice de la santé publique.

Selon elle, si la vapoteuse est utilisée comme outil pour aider les gens qui désirent cesser de fumer la cigarette, elle devrait être homologuée par Santé Canada et vendue en pharmacie, avec une prescription médicale.

Une décision choquante , selon une entreprise spécialisée

Le directeur des opérations pour Vaporus, une chaîne spécialisée qui compte 11 boutiques, dont une à Sherbrooke et une à Granby, se dit surpris et choqué par les nouvelles mesures mises en place par Québec.

Il souligne que la mission de l’entreprise est notamment d’offrir des solutions de rechange au tabac.

Les saveurs, ça a beaucoup d'importance dans le succès de cette alternative-là. C'est beaucoup plus efficace avec des serveurs que sans saveurs. On a des clients qui préfèrent la saveur de fraise à une saveur de tabac. Il faut le dire, les saveurs de tabac, ce n’est pas fidèle à la réalité, donc ça ne ressemble pas vraiment exactement à la cigarette , explique-t-il.

Il ajoute que les boutiques de vapotage spécialisées de la province peuvent uniquement servir des clients de 18 ans et plus. De dire que les saveurs, ça vise les jeunes, on trouve que c'est un peu erroné. Le problème est surtout dans l'approvisionnement. Les gens vont toujours avoir accès à ces produits-là sur le marché noir, comme c’est le cas actuellement. Ce n’est pas légal de vendre aux mineurs, puis ça va continuer de ne pas l'être, mais malheureusement, ils s'approvisionnent souvent de connaissances où en ligne , estime-t-il.

D'enlever du paysage une centaine de boutiques spécialisées qui suivent les règles et qui ont beaucoup à perdre en vendant à un mineur, je pense que ça va juste contribuer à mettre de l'huile sur le feu des marchés illégaux.

Il aurait préféré un règlement plus semblable à celui en vigueur en Ontario, qui limite la vente de produits aromatisés à des boutiques détenant des permis et réservées aux acheteurs de plus de 18 ans.

D'autres provinces et territoires, dont l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, ont déjà interdit la vente de produits de vapotage aromatisés.

Avec les informations d'Emy Lafortune