Le 44e Festival du cochon a pris fin dimanche à Sainte-Perpétue, au Centre-du-Québec. L’organisation dresse un bilan positif de l’événement.

Pour cette municipalité de 1000 habitants, il s’agit d’un festival d’envergure. C'est vingt fois la population qui vient au cours du week-end alors, il y a de très belles retombées économiques qui sont généralement toutes réinvesties dans notre propre population , indique le maire de Sainte-Perpétue, Guy Dupuis.

Les premières journées du festival ont été marquées par la pluie, puis le beau temps est revenu. Au début, on s'est fait prendre par la météo, mais les festivaliers étaient quand même présents. Les autres journées, il faisait super beau et on a eu beaucoup de festivaliers , affirme le directeur général du Festival du cochon, Antoine Prince.

Ouvrir en mode plein écran Des cours de motocyclettes ont eu lieu à Sainte-Perpétue, dans le cadre du 44e Festival du cochon. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Courses de tracteurs modifiés, drag de rue, exposition de véhicules antiques et des chanteurs étaient à l’honneur au cours de l’événement.

Des artistes comme Sara Dufour, Laurence St-Martin, Ludovick Bourgeois et Kaïn se sont produits durant le festival.

Pour la première fois cette année, la journée du vendredi a été dédiée à la Fondation du cancer du sein. On avait une programmation 100 % féminine et on a fait des dons de tous les [pourboires] à la fondation , indique M. Prince.

On a déjà des projets de grossir, je ne peux pas en dire plus mais on va avoir d'autres nouveautés pour l'année prochaine.

Pour son 45e anniversaire, le Festival du cochon sera encore plus impressionnant, selon les organisateurs.

D'après le reportage d'Edouard Dubois