Haine envers la communauté LGBTQ+ : des organismes demandent plus de fonds à l’Ontario

Moins de deux semaines avant de lancer les célébrations de la Fierté à Ottawa, les organisateurs s'inquiètent de la montée de haine envers la communauté LGBTQ+. L'organisme « Fierté dans la capitale » a d'ailleurs dû mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité des participants.

En juin dernier, le gouvernement fédéral a débloqué 1,5 million de dollars pour renforcer la sécurité lors des différentes activités prévues pour souligner le mois de la Fierté au pays. On souhaite désormais que le gouvernement provincial apporte sa contribution.

Une coalition formée de plusieurs organismes LGBTQ+ demande plus de fonds à l'Ontario pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui participeront aux célébrations de la Fierté qui auront lieu au mois d'août.

Le directeur des affaires francophones de Fierté dans la capitale , Francesco MacAllister-Caruso, soutient que le financement provincial a été sabré au cours de la dernière année alors que le nombre de crimes haineux a augmenté. Le fonds duquel le festival reçoit une portion de son financement a été coupé de 50 % cette année , indique-t-il.

On observe une hausse de nos coûts pour couvrir les besoins en matière de sécurité , explique M. MacAllister-Caruso. Au-delà des fonds pour de l'équipement et pour l'embauche de personnel chargé d'assurer la sécurité, l'organisme demande au gouvernement de présenter un plan d'action.

Il faut lancer un message clair comme quoi la haine n’est pas tolérée , lance-t-il.

Montée de haine bien réelle

Statistique Canada indique que le nombre d'incidents haineux ciblant l’orientation sexuelle a en moyenne doublé au cours des dix dernières années. Plus de 400 incidents ont été signalés l'an dernier.

À Ottawa, la police ne possède pas de données sur les crimes visant spécifiquement la communauté LGBTQ+, mais on indique que les crimes haineux envers les divers groupes ont augmenté de 13 % l'année passée.

Toujours dans la capitale fédérale, plusieurs manifestations homophobes et transphobes ont eu lieu près des écoles secondaires et en marge d'activités publiques auxquelles participaient des drag queens. La présidente d'honneur des célébrations de la Fierté à Ottawa, Fae Johnstone, a elle-même été victime de discrimination.

Mme Johnstone a reçu une avalanche de menaces et de messages haineux après avoir participé à une publicité pour la Journée de la femme en tant que femme trans. La compagnie qui l'a embauchée a même dû poster un garde de sécurité devant chez elle pendant sept jours afin d'assurer sa sécurité.

Ça me fait de plus en plus peur, car chaque fois que je fais des apparitions publiques, le risque est grand [qu'on m'attaque] , confie-t-elle. Ses proches et ses collègues craignent eux aussi pour sa sécurité.

On doit prendre conscience du fait que c'est un problème systémique. On doit militer pour s’assurer que l’an prochain, on n’ait pas le même problème.

Elle demande aux différents gouvernements de s'allier aux organismes communautaires pour lutter contre la haine envers la communauté LGBTQ+.

En Outaouais, la situation est un peu différente, selon Alexis Bastien, intervenant communautaire à Jeunesse Idem. Les incidents sont moins fréquents.

Les gens nous connaissent depuis des années , souligne M. Bastien. On travaille avec les commerçants du Vieux-Hull depuis 2015.

Malgré tout, on n'a pas ménagé les efforts pour assurer la sécurité lors des activités qui auront lieu au cours de la semaine de la Fierté. Le Service de police de Gatineau travaille d'ailleurs comme partenaire pour que tout se déroule rondement.

M. Bastien voit dans la montée de la haine une occasion de déconstruire les préjugés et de faire évoluer les personnes moins tolérantes.

Avec les informations de Maude Ouellet et de Julien David-Pelletier