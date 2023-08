Donjons et Dragons ne permettra pas l’IA pour générer des personnages et des décors

La série de jeux de rôle Donjons et Dragons (D&D) annonce qu'elle n'autorisera pas les artistes à utiliser la technologie de l'intelligence artificielle (IA) pour dessiner ses sorciers, druides et autres personnages et décors.

Les dessins de D&D sont censés être fantaisistes. Mais au moins un géant armé d'une hache a semblé trop bizarre pour certains adeptes, les amenant à se demander sur les réseaux sociaux s'il avait été créé par un être humain.

L'illustration en question se trouve dans un livre à couverture rigide qui sera bientôt publié et qui contient des descriptions de monstres et de l'histoire, intitulé Bigby Presents : Glory of the Giants. La version numérique et physique de l'ensemble est vendue 60 $ US (80 $ CA) sur le site web de D&D et sa sortie est prévue pour le 15 août.

Une politique d’utilisation de l’IA plus claire

La société D&D Beyond, propriété de Hasbro, qui produit des outils en ligne et d'autres contenus complémentaires pour la saga, a déclaré qu'elle n'avait appris que samedi qu'un illustrateur avec lequel elle travaillait depuis près de dix ans avait eu recours à l' IA pour créer des œuvres d'art.

Les jeux D&D , gérés par Wizards of the Coast, une filiale de Hasbro, a indiqué qu'elle avait parlé à cet artiste et qu'elle comptait clarifier ses règles.

Il n'utilisera plus l' IA pour les travaux de Wizards à l'avenir , indique un message du compte de D&D Beyond sur X, anciennement Twitter.

Nous révisons notre processus et mettons à jour nos directives pour les artistes afin de préciser qu'ils et elles doivent s'abstenir d'utiliser la génération d'art par IA dans le cadre de leur processus de création artistique pour le développement de D&D .

Aujourd'hui, les dessins générés par l' IA présentent souvent des imperfections révélatrices, telles que des membres déformés, ce qui a attiré l'attention de fans de D&D .

Radio-Canada a sollicité le studio montréalais Invoke, qui développe un jeu vidéo de D&D , qui n’a pas répondu dans l’immédiat.

Hasbro et Wizards of the Coast n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, dimanche.

Hasbro a acheté D&D Beyond pour 146,3 millions de dollars américains (195,6 million $ CA) l'année dernière. Le géant du jouet, basé au Rhode Island, est propriétaire de Wizards of the Coast depuis plus de 20 ans.

À la croisée des chemins

L'utilisation d'outils d' IA pour faciliter le travail créatif a suscité des inquiétudes en matière de droits d'auteur et de travail dans un certain nombre de secteurs aux États-Unis.

Cela a contribué à alimenter la grève d'Hollywood, poussant la Recording Academy, regroupement de l'industrie musicale américaine, à réviser ses protocoles de remise des prix Grammy et encourageant des artistes à poursuivre les entreprises d' IA pour s'être ingérées dans leur travail sans leur consentement afin de construire des générateurs d'images que tout le monde peut utiliser.