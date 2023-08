Un record de participation au festival Innu Nikamu

Le festival Innu Nikamu s’est terminé dimanche et les organisateurs ont de quoi être ravis. Avant même la confirmation des chiffres officiels, le coordonnateur Normand Jr Pirnish Pilot estime le nombre d'entrées à plus de 15 000 personnes.

Malgré la pluie presque incessante, soir après soir, les spectateurs étaient au rendez-vous. La plus grosse soirée a été celle du mercredi, où la tête d’affiche Roxanne Bruneau et le beau temps ont attiré entre 3000 et 4000 personnes.

C’étaient des scènes magiques! J’aimais ça aller devant la scène et regarder les gens heureux, taper des mains, sourire, c’était merveilleux , se rappelle M. Pirnish Pilot, encore ému du succès des six soirées.

Si le record d'achalandage pour un spectacle est encore détenu par Simple Plan, de passage en 2016, cette année, c'est chaque soir qui était populaire.

Ouvrir en mode plein écran Le festival Innu Nikamu est aussi l'occasion de mettre en valeur des créations artisanales. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

M. Pirnish-Pilot estime le nombre total de participants entre 15 000 et 20 000. Cependant, le chiffre officiel est difficile à obtenir, puisque le nombre d'enfants, qui entraient gratuitement, n'a pas été comptabilisé.

Publicité

Les festivaliers étaient toutefois plus nombreux que ce qui était prévu par l'organisation, puisqu'en trois jours, ils avaient écoulé toutes les boîtes de frites prévues pour six jours.

Un festival qui rapporte

Afin de mesurer les retombées économiques de l'événement, la firme Segma Recherche a mené une étude qui devrait apporter son lot de bonnes nouvelles.

M. Pirnish Pilot prévoit qu'elle révélera des répercussions étonnantes, car les touristes ont dépensé beaucoup pour le logement, la nourriture, ainsi que dans les achats sur le site du festival.

Plus de 15 000 personnes au 39e Innu Nikamu.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bonjour la Côte. Plus de 15 000 personnes au 39e Innu Nikamu ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bonjour la Côte Écouter l’audio (Plus de 15 000 personnes au 39e Innu Nikamu. 9 minutes 43 secondes) Durée de 9 minutes 43 secondes 9:43

Le coordonnateur a révélé que les détenteurs de passeports achetés en ligne provenaient de partout au Québec, de communautés innues du nord, des communautés atikamekws, d’Ottawa et du Labrador.

Les résultats de l'étude de Segma Recherche devraient être dévoilés en septembre et M. Pirnish Pilot s'attend à ce qu'ils permettent d'obtenir de nouvelles subventions.