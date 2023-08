14 nouveaux membres de l’Ordre de la Colombie-Britannique, dont Ryan Reynolds

L’acteur Ryan Reynolds et la Dre Penny Ballem, présidente du conseil d’administration de la régie de santé Vancouver Coastal Health, font partie des 14 nouveaux membres de l’Ordre de la Colombie-Britannique.

Cette plus haute forme de distinction de la province , selon un communiqué du gouvernement, a été attribuée à 503 personnes depuis 1989.

Cet honneur est une marque d’excellence, illustrée par le service et les accomplissements de ces incroyables Britanno-Colombiens qui ont laissé une empreinte indélébile sur leurs collectivités et dont les legs bénéficieront aux générations futures , a déclaré par communiqué Janet Austin, lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique.

Parmi les 14 personnes récompensées, il y a également Susan Giles et Evanna Brennan, deux infirmières itinérantes qui travaillent dans le quartier du Downtown Eastside de Vancouver, ainsi que le dénicheur de talents musicaux Sam Feldman et le protecteur de l’environnement George Reifel.

L’acteur hollywoodien Ryan Reynolds a joué dans Deadpool, Free Guy et Green Lantern. Il est également propriétaire d'une équipe de football, d'une entreprise de téléphonie mobile et d'une distillerie. Il avait répondu à l'appel de l'ancien premier ministre John Horgan qui lui avait demandé, à lui et à l’acteur Seth Rogen, d'aider à empêcher les jeunes d'assister à des fêtes au plus fort de la pandémie de COVID-19.

Ouvrir en mode plein écran La Dre Penny Ballem détaille le plan de vaccination de la province. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Dre Penny Ballem explique qu’elle rentrait chez elle à vélo quand elle a reçu un appel lui annonçant cet honneur. [J’ai] failli tomber. [...] Je suis touchée par cela; c’est une chose incroyable.

Quand la pandémie de COVID-19 a éclaté, elle a eu un rôle important dans la communication d’informations essentielles aux habitants et a mené l'équipe de déploiement des vaccins.

Le premier ministre David Eby a qualifié les récipiendaires de superhéros et a rendu hommage à leur leadership, leur altruisme et leur générosité . Une cérémonie de remise des insignes aura lieu à Victoria à l'automne.

La liste des récipiendaires de 2023 comprend :

Dre Penny J. Ballem, de Vancouver;

Evanna Brennan, de Vancouver;

Dre Jane Buxton, de Vancouver;

Pieter R. Cullis, de Vancouver;

Samuel L. Feldman, de Vancouver;

Gordon J. Fyfe, de Saanich;

Susan Giles, de Vancouver;

Byng Giraud, de Winlaw;

Harold Leighton, de Prince Rupert;

Susan E. Paish, de North Vancouver;

George C. Reifel, de Vancouver;

Ryan Reynolds, de New York;

Daljit Thind, de Vancouver;

Patricia Woroch, de Surrey.

Avec des informations de La Presse canadienne et de l’émission The Early Edition