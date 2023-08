Des cours de natation gratuits à Victoriaville

Plusieurs jeunes Victoriavillois seront davantage en sécurité aux abords des plans d’eau.

La Ville de Victoriaville poursuit en effet le déploiement de cours de natation gratuits dans ses piscines publiques extérieures pour une deuxième année. L’objectif de la Ville est de favoriser de saines habitudes de vie, d’inciter les jeunes à bouger et d’offrir une plus grande accessibilité à l'eau.

J'ai appris plein de choses, comme la roulade dans l'eau! , souligne un jeune participant, tout sourire.

Actuellement, 160 jeunes sont inscrits au cours des niveaux un à six de la Société de sauvetage dans la foulée de cette initiative. L’an dernier, les cours étaient réservés aux personnes souhaitant s’initier à la natation.

La responsable ce programme de formation, Marguerite Boucher, en souligne l'importance : L’objectif du cours, c’est qu’on puisse apprendre aux participants à nager en sécurité dans tous les milieux où il y a de l’eau, comme à la piscine ou à la plage, par exemple. Dans les cours, on va apprendre les entrées et les sorties à l'eau, certaines habiletés subaquatiques, d’autres habiletés de base dans la piscine et des conseils pour éviter les blessures hors de l’eau.

La responsable des cours de natation prévoit un programme varié. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Ces cours s’adressent aux enfants de cinq ans et plus, et sont également ouverts aux adultes.

Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, appuie cette initiative. J’ai pour mon dire que dans la vie, ce n’est pas nécessaire de savoir jouer au hockey ou au baseball. Par contre, savoir nager, c’est primordial. À Victoriaville, de déployer cette initiative coûte 8000 $ sur un budget d’opération de 105 millions $. La mesure en vaut la chandelle!

Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, souligne que d'apprendre à nager, c'est essentiel. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Pour plusieurs familles, ces cours de natation gratuits tombent à point.

Certains parents n'ont pas les moyens d’inscrire leurs enfants à des cours de natation. Grâce à la Ville, ces jeunes peuvent maintenant y prendre part.

Pour les enfants plus anxieux, qui ont du mal à avoir confiance dans l’eau, je trouve ça vraiment bien comme initiative , ajoute une seconde mère, présente lors des cours.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte pour pouvoir participer.